Argentina acessível: 5 cidades além de Buenos Aires para visitar

A Argentina continua sendo um destino internacional atraente para os brasileiros, oferecendo uma rica diversidade de paisagens que vão de montanhas nevadas a desertos coloridos. Embora o cenário econômico seja volátil, com flutuações cambiais que exigem atenção, o país ainda apresenta custos interessantes para hospedagem, alimentação e passeios para quem deseja explorar além da capital, Buenos Aires.
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Antes de viajar, é fundamental que o turista consulte as taxas de câmbio atualizadas para planejar o orçamento da melhor forma. Com organização, é possível desfrutar de roteiros incríveis de norte a sul, aproveitando os cenários únicos que o país vizinho revela.
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Bariloche
Conhecida como a “Suíça Argentina”, San Carlos de Bariloche é o destino ideal para quem ama frio, montanhas e chocolate. No inverno, o Cerro Catedral se torna o principal ponto de encontro para esquiadores e praticantes de snowboard. No verão, as paisagens se transformam, e os lagos Nahuel Huapi e Gutiérrez convidam para passeios de caiaque e trilhas.
A cidade também é famosa por suas fábricas de chocolate artesanal e pela arquitetura alpina, que pode ser apreciada em um passeio pelo Centro Cívico. A rota Circuito Chico, que pode ser percorrida de carro ou bicicleta, oferece vistas espetaculares da região.
Mendoza
Aos pés da Cordilheira dos Andes, Mendoza é o coração da produção de vinhos da Argentina, responsável por mais de 70% da produção de vinhos do país. A região é o paraíso para os apreciadores de Malbec, com centenas de bodegas que oferecem degustações e almoços harmonizados com vista para as montanhas.
Além do enoturismo, a província é um polo de aventura. A proximidade com o Parque Provincial Aconcagua, onde fica o pico mais alto das Américas, atrai montanhistas e amantes de trekking. Rafting no rio Mendoza e cavalgadas também são atividades populares.
Ushuaia
Localizada na Terra do Fogo, Ushuaia carrega o título de “cidade do fim do mundo”. É o ponto de partida para expedições à Antártida e oferece uma natureza selvagem e impressionante. Um dos passeios obrigatórios é a navegação pelo Canal Beagle, onde é possível avistar leões-marinhos e pinguins.
O Parque Nacional Tierra del Fuego protege florestas, lagos e montanhas da Patagônia. Outra atração icônica é o Trem do Fim do Mundo, uma ferrovia histórica que percorre uma paisagem deslumbrante, contando a história da antiga prisão da cidade.
Salta
No noroeste argentino, Salta, apelidada de “La Linda”, encanta por sua arquitetura colonial preservada e suas paisagens desérticas de cores vibrantes. O centro histórico é um convite para caminhadas tranquilas, passando pela catedral e pelo Cabildo.
A cidade é base para explorar a Quebrada de Humahuaca, um vale montanhoso declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, com formações rochosas espetaculares como o Cerro de los Siete Colores, em Purmamarca.
El Calafate
Porta de entrada para o Parque Nacional Los Glaciares, El Calafate é o destino para quem quer ver de perto as gigantescas geleiras da Patagônia. A grande estrela é o Glaciar Perito Moreno, uma imensa parede de gelo que avança sobre o Lago Argentino e provoca rupturas impressionantes.
Além de observar o fenômeno a partir das passarelas, os visitantes podem fazer minitrekking sobre o gelo ou navegar pelo lago para chegar mais perto dos paredões. A cidade oferece boa estrutura turística e é ponto de partida para outras explorações na região, como a vila de El Chaltén.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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