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CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO

Chefe do contraterrorismo dos EUA renuncia e critica guerra no Irã

Joe Kent anunciou decisão por meio das redes sociais. Trump criticou trabalho exercido pelo diretor

O diretor do Centro de Contraterrorismo dos Estados Unidos, Joe Kent - (crédito: Anna Moneymaker / AFP)
O diretor do Centro de Contraterrorismo dos Estados Unidos, Joe Kent - (crédito: Anna Moneymaker / AFP)

O diretor do Centro de Contraterrorismo dos Estados Unidos, Joe Kent, anunciou, nesta terça-feira (17/3), que renunciou ao cargo. Em postagem nas redes sociais,  além de comunicar a decisão, Kent criticiou as ações da Casa Branca em relação ao Oriente Médio. Desde o dia 28 de fevereiro, EUA e Israel travam conflito um contra o Irã, após invadirem o país do Oriente Médio. Entre as ações conjuntas de Washington e Tel Aviv, estão o assassinato do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, e o bombardeio à escola Shajareh Tayyebeh, em Minab, no sul iraniano, que resultou em 175 mortes.

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"Após muita reflexão, decidi renunciar ao meu cargo de Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, com efeito a partir de hoje", escreveu. 

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"Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra no Irã. O Irã não representava ameaça iminente para nossa nação, e está claro que nós começamos isso por pressão de Israel e seu poderoso lobby americano", acrescentou Joe Kent. 

Veja a postagem feita por Joe Kent: 

Trump classifica saída como "positiva"

O presidente americano Donald Trump afirmou, após a primeira onda de ataques contra o Irã, que a nação médio-oriental representava uma "ameaça iminente" aos EUA. 

Segundo informações do portal BBC, a Casa Branca dispensou a carta enviada por Joe Kent a Trump. O republicano, além disso, afirmou que tem "evidências suficientes" de que o Irã atacaria os Estados Unidos primeiro, caso os norte-americanos não tivessem se agido com antecedência. 

Nesta terça, no Salão Oval, Trump afirmou que enxergava Kent como um "cara legal", mas "fraco para cuidar da segurança". O presidente ainda disse que a carta de demissão de Kent o fez perceber que "a demissão dele terminou como algo positivo". O mandatário também discordou das declarações do ex-diretor sobre a ausência de ameaças por parte dos iranianos. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 17/03/2026 18:34
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