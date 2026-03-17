Trump critica Otan em ofensiva ao Irã: "não precisamos de ninguém"

Trump falou ainda que número de mortos nos ataques já ultrapassa mais de 30 mil pessoas - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista coletiva na Casa Branca nesta terça-feira (17/3) que o país não precisa do apoio de aliados para seguir com a ofensiva militar contra o Irã, após nações da Otan e parceiros da Ásia recusarem participar da operação. “Não precisamos da ajuda de ninguém”, disse o presidente americano.

Em publicação na Truth Social, Trump criticou a postura dos aliados e disse não estar surpreso com a recusa. “Todos os Países concordaram fortemente com o que estamos fazendo, e que o Irã não pode, de nenhuma maneira, forma ou feitio, ter permissão para possuir uma Arma Nuclear. Mas sempre considerei a Otan como uma via de mão única — nós os protegemos, mas eles não fazem nada por nós, em particular, em um momento de necessidade”, escreveu.

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.@POTUS: "I was watching over the last couple of weeks, and all of our NATO allies were very much in favor of what we did...but they don't want to, despite the fact that we help them so much...they don't want to help us...I think NATO's making a very foolish mistake." https://t.co/6tUPZj9SEi pic.twitter.com/JPLrf4jKCC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 17, 2026

O presidente afirmou ainda que a ação militar tem sido bem-sucedida. Segundo ele, as forças iranianas foram fortemente atingidas. “A Marinha deles acabou, a Força Aérea deles acabou, a Defesa Antiaérea e o Radar deles acabaram. E, o mais importante, os seus Líderes, em praticamente todos os níveis, se foram, para nunca mais nos ameaçar, aos nossos Aliados do Oriente Médio, ou ao Mundo, novamente. Por isso, não temos mais a “necessidade”, ou o desejo, da assistência dos Países da OTAN — NUNCA TIVEMOS", disse.

Trump também comentou a importância do Estreito de Ormuz, rota fundamental para o transporte global de petróleo, e afirmou que a situação deve ser normalizada em breve. “Não demorará muito para que os navios possam atravessar o Estreito de Ormuz.”

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Mais cedo, o republicano confirmou a informação de que o comandante Gholamreza Soleimani, ligado às forças responsáveis por reprimir protestos no Irã, morreu após bombardeios israelenses em Teerã, na segunda-feira (16). Além disso, segundo o republicano, até o momento mais de 30 mil pessoas já foram mortas.

Casa Branca

Perguntado sobre a saída do ex-diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, de seu cargo, Trump criticou: “É bom que ele esteja fora, porque disse que o Irã não era uma ameaça. Ele era muito fraco em segurança”, completou.

O encontro com o presidente chinês Xi Jinping, inicialmente previsto para ocorrer em Pequim entre os dias 31 de março e 2 de abril, deve acontecer em cerca de cinco semanas, segundo o próprio presidente.