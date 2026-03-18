As reviravoltas na vida da mulher flagrada com o chefe no show do Coldplay

executiva voltou a falar sobre o caso que viralizou durante um show da banda Coldplay - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O episódio que transformou a vida de Kristin Cabot em um dos assuntos mais comentados nas redes ganhou novos desdobramentos meses depois. A executiva voltou a falar sobre o caso que viralizou durante um show da banda Coldplay e revelou detalhes inesperados sobre o que aconteceu naquela noite.

Na ocasião, ela apareceu na tradicional câmera do beijo abraçada ao então chefe, Andy Byron, o que rapidamente levantou suspeitas e chamou atenção do público. O momento ficou ainda mais constrangedor quando o vocalista Chris Martin fez uma brincadeira ao vivo, sugerindo que os dois poderiam estar vivendo um romance. Relembre:

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Agora, Kristin contou que a situação já havia começado de forma tensa antes mesmo do flagra. Eu estava entrando no show quando minha filha me mandou uma mensagem dizendo: ‘Que ótimo que você e o Andrew estão no Coldplay’, relatou. Então ela me avisou que meu ex-marido também estava no show.

A revelação pegou a executiva de surpresa e gerou preocupação imediata. Eu pensei: ‘Bem, será estranho se ele me vir com o Andy? Tipo se eu esbarrar com ele?’. Apesar do receio, ela acreditou que dificilmente encontraria o ex-marido em meio à multidão. Estou no Gillette Stadium, tem 55 mil pessoas aqui, provavelmente não vou esbarrar com ele.

O encontro inesperado não aconteceu, mas o desfecho acabou sendo ainda mais impactante. A aparição no telão do evento transformou um momento discreto em um escândalo público. No fim das contas, teria sido melhor se eu simplesmente tivesse esbarrado com ele, comentou, ao relembrar o episódio.

Segundo Kristin, o ex-marido já conhecia sua proximidade profissional com o chefe e não teria reagido de forma negativa. Ainda assim, a exposição mudou completamente o rumo de sua vida pessoal e profissional. Após a repercussão, tanto ela quanto Andy deixaram seus cargos na empresa em que trabalhavam.

Apesar de toda a polêmica, o relacionamento entre os dois não teve continuidade. Hoje, eles não estão mais juntos, e Kristin tenta seguir em frente após um dos episódios mais inesperados e virais de sua trajetória.

O caso, que começou como um momento aparentemente comum em um show, acabou se transformando em um divisor de águas na vida da executiva, evidenciando como situações privadas podem ganhar proporções globais em questão de segundos.

*Estagiário sob supervisão de ...