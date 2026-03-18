Amor de alto padrão: solteiros gastam fortuna com casamenteiros em Nova York

Pacotes podem chegar a até US$ 1 milhão e incluem desde análise de pretendentes até orientação pessoal durante os encontros - (crédito: Freepik)

Nova York se tornou sinônimo de encontros caóticos e confusos, algo que qualquer fã de Sex and the City reconheceria instantaneamente. Para muitos solteiros, os aplicativos de namoro, que prometem conexões rápidas, acabaram sendo uma fonte de frustração. A cultura do sexo casual prospera, o ghosting alcançou níveis recordes, e o compromisso parece cada vez mais raro.

Diante desse cenário, moradores da cidade que buscam relacionamentos sérios começaram a colocar suas esperanças — e uma boa quantidade de dinheiro — nas mãos de casamenteiros profissionais. É o que prova relatos de nova-iorquinos a veículos internacionais.

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Elliot, investidor imobiliário, decidiu que se ainda estivesse solteiro aos 40 anos, confiaria sua vida amorosa a especialistas. Após explorar três serviços de encontros de alto padrão entre o final de 2020 e início de 2021, ele entrou para o banco de dados gratuito da agência Maclynn, antiga Vida Consultancy, com sede em Londres. Foi ali que conheceu Carly Spindel, da dupla mãe-filha por trás do Janis Spindel Serious Matchmaking, em Nova York.

Embora inicialmente disposto a pagar os US$ 25.000 de taxa inicial, Elliot rapidamente percebeu que o serviço não correspondia às suas expectativas. “Ela [Carly] ficou feliz em me contar que tinha uma lista de contatos de garotas com todas as fotos delas e que, antes de marcar um encontro, se o encontro fosse no inverno, pedia para elas tirarem o casaco e darem uma voltinha”, disse Elliot ao The Post. “Eu pensei: ‘Ok, se você não consegue o suficiente com uma foto básica e essa é a sua estratégia de venda — sem muito mais do que isso — não é o que eu estava procurando’.”

Mais tarde, Elliot se inscreveu no serviço de luxo Three Day Rule, fundado em Los Angeles. Lá, cada cliente recebe um consultor e coach pessoal, com encontros planejados de acordo com valores, objetivos e estilo de vida. A assinatura VIP custa cerca de US$ 20.000, enquanto pacotes ultra-VIP podem chegar a US$ 1 milhão. Embora não tenha divulgado todos os detalhes de seu contrato, Elliot elogiou a casamenteira Kristen Stewart.

“Ela me deu muitos conselhos sensatos, apoio entusiasmado e feedback sobre relacionamentos, eventualmente me apresentando à minha atual esposa e mãe do meu filho em 2023. Enviamos um convite para Kristen para o nosso casamento… Não foi simplesmente ‘Ok, encontrei uma garota para você e agora acabou’. Ela foi fenomenal durante todo o processo.”

Mas o que exatamente um contrato caro oferece além de encontros? Bonnie Winston, uma das casamenteiras mais requisitadas de Nova York, oferece contratos de seis a doze meses que variam entre US$ 60.000 e US$ 200.000. Sua clientela inclui milionários e celebridades. Winston coordena desde equipes de cabelo e maquiagem antes dos encontros até avaliações virtuais de pretendentes e consultas com psicoterapeutas.

“Você pode me ligar à meia-noite”, contou ao The Post. “Digamos que você esteja em um encontro e esteja no banheiro, pensando: 'Devo ir para casa com ele?' Eu vou te dizer 'sim' ou 'não'... Muitas coisas que acontecem quando você é casamenteira não acontecem das nove às cinco. Elas acontecem durante o encontro.” A profissional foca principalmente em mulheres que perderam o amor por divórcio, morte ou decepção, buscando conexões significativas em vez de encontros casuais.

Alguns clientes chegam com pedidos extravagantes, como encontros apenas com sósias de Travis Kelce e Brad Pitt, ou listas de 15 “requisitos indispensáveis”. Winston acredita que os mais bem-sucedidos são aqueles que têm expectativas realistas, mesmo com orçamentos milionários.

Charles, profissional de cibersegurança de 39 anos, seguiu esse conselho. Ele contratou inicialmente um pacote de coaching da Matched by Quality por US$ 5.000 e, depois, fez upgrade para um contrato completo de US$ 30.000, com seis encontros, saídas noturnas acompanhadas e sessões de hipnoterapia.

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“Namorar em Nova York era o oposto do meu trabalho — muita confusão”, afirmou Charles ao The Post. “Eu não estava tendo dificuldade para conseguir encontros, mas sempre acabava no mesmo lugar. Decidi tratar isso como qualquer outro problema — contratar alguém que conheça o terreno melhor do que você. Foi simples assim.”

Receber feedback honesto e direto foi essencial: “Alguns dos feedbacks doeram, mas eram precisos… Por exemplo, eu não sabia que ficava checando meu celular o tempo todo durante os encontros até que me disseram isso. Foi uma lição de humildade.” Após cinco encontros, Charles conheceu sua atual namorada durante uma sessão de cupido, suspendendo o contrato que poderia durar até um ano.

Nem todos tiveram a mesma sorte. Hillary LaReau, enfermeira de emergência de 40 anos do Colorado, pagou US$ 4.200 por três encontros através do Tawkify, na esperança de encontrar parceiros sérios. Após quase um ano de encontros frustrantes, percebeu que a “combinação” prometida não passava de busca por critérios básicos.

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Segundo Amy Doran, fundadora do Modern Love Club em Nova York, casamenteiros de luxo precisam conduzir o processo com cuidado, especialmente quando lidam com clientes de alto poder aquisitivo: “Quando você lida com clientes de elite, quer encontrar pessoas que não estejam apenas interessadas em alguém por ser famoso ou rico.”

Doran e sua equipe utilizam bancos de dados de solteiros, recrutamento de pessoas nas ruas e redes de contatos de colegas casamenteiros para conectar seus clientes. Ainda assim, especialistas como a Dra. Kim Van Dusen alertam que investir quantias exorbitantes nem sempre garante sucesso: “Gastar mais de US$ 50.000 nesses serviços é o limite extravagante… Não há garantia de que o relacionamento funcionará a longo prazo. Se não der certo, alguém fica sem um parceiro e sem suas economias.”

Como alternativa, Van Dusen recomenda eventos de encontros intimistas ou novos hobbies — aulas de arte, escalada ou culinária — que podem gerar novas conexões, reforçar redes sociais e, quem sabe, revelar um novo interesse amoroso. “Na pior das hipóteses, você investe em si mesmo, faz novos amigos e aprende habilidades que sempre quis aprender.”