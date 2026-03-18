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AMÉRICA DO SUL

Chile inicia construção de barreira na fronteira com o Peru

Governo prevê 500 km de estruturas para conter migração irregular no norte

Esta vista mostra maquinário pesado operando próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026. O presidente do Chile, José Antonio Kast, lançou um projeto de vala na fronteira para conter a migração ilegal. - (crédito: Photo by Patricio BANDA / AFP)
Esta vista mostra maquinário pesado operando próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026. O presidente do Chile, José Antonio Kast, lançou um projeto de vala na fronteira para conter a migração ilegal. - (crédito: Photo by Patricio BANDA / AFP)

O presidente do Chile, José Antonio Kast, iniciou a construção de barreiras na fronteira com o Peru, prometidas durante sua campanha, para frear a entrada de imigrantes peruanos e bolivianos irregulares. A ação foi divulgada na última segunda-feira (16/3). 

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O governo deu um prazo de 90 dias para a construção desses muros, embora não tenha especificado o tipo de infraestrutura que fechará a passagem em três regiões do norte do país. "Hoje começamos a frear a migração irregular", disse Kast à imprensa, à frente da escavadeira que fazia uma profunda vala nas proximidades do posto fronteiriço de Chacalluta, na cidade de Arica, na fronteira com o Peru.

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Também fazem parte do mesmo plano de obras as regiões de Antofagasta e Tarapacá, onde fica Colchane, passagem fronteiriça com a Bolívia que se tornou o principal ponto de entrada de migrantes irregulares. Segundo dados oficiais, no Chile, com 20 milhões de habitantes, vivem cerca de 337 mil migrantes irregulares, em sua maioria venezuelanos.

Segundo o ministro do Interior, Claudio Alvarado, as "barreiras físicas" terão uma extensão aproximada de cerca de 500 km. O "Escudo fronteiriço", prometido por Kast meses atrás, também inclui o envio de mais militares para a região e outros meios tecnológicos de monitoramento.

Kast, de 60 anos, afirmou nesta segunda-feira que nos últimos anos "o Chile foi vulnerado pela imigração ilegal, pelo narcotráfico e pelo crime organizado". As entradas irregulares, no entanto, registraram uma "queda contínua" a partir do pico observado em 2021, de acordo com o Serviço Nacional de Migrações.

Em 2025, foi registrada uma queda de 10,2% em relação ao ano anterior, com um total de 26.275 denúncias de entradas por passagens não autorizadas, segundo o número oficial.

Com informações da AFP. 

  • Maquinário pesado opera próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026. O presidente do Chile, José Antonio Kast, lançou um projeto de vala na fronteira para conter a migração ilegal.
    Maquinário pesado opera próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026. O presidente do Chile, José Antonio Kast, lançou um projeto de vala na fronteira para conter a migração ilegal. Photo by Patricio BANDA / AFP
  • "Vista aérea de maquinário pesado operando próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026. O presidente do Chile, José Antonio Kast, lançou um projeto de vala na fronteira para conter a migração ilegal. Photo by Patricio BANDA / AFP
  • Um soldado monta guarda enquanto maquinário pesado opera próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026. O presidente do Chile, José Antonio Kast, lançou um projeto de vala na fronteira para conter a migração ilegal.
    Um soldado monta guarda enquanto maquinário pesado opera próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026. O presidente do Chile, José Antonio Kast, lançou um projeto de vala na fronteira para conter a migração ilegal. Photo by Patricio BANDA / AFP
  • Esta vista mostra maquinário pesado operando próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026. O presidente do Chile, José Antonio Kast, lançou um projeto de vala na fronteira para conter a migração ilegal.
    Esta vista mostra maquinário pesado operando próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026. O presidente do Chile, José Antonio Kast, lançou um projeto de vala na fronteira para conter a migração ilegal. Photo by Patricio BANDA / AFP
  • Esta vista mostra maquinário pesado operando próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026. O presidente do Chile, José Antonio Kast, lançou um projeto de vala na fronteira para conter a migração ilegal.
    Esta vista mostra maquinário pesado operando próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026. O presidente do Chile, José Antonio Kast, lançou um projeto de vala na fronteira para conter a migração ilegal. Photo by Patricio BANDA / AFP
  • O presidente do Chile, José Antonio Kast (2º à dir.), o ministro da Defesa chileno, Fernando Barros (2º à esq.), e o comandante-em-chefe do Exército chileno, Pedro Varela (dir.), caminham ao lado de maquinário pesado que opera próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026.
    O presidente do Chile, José Antonio Kast (2º à dir.), o ministro da Defesa chileno, Fernando Barros (2º à esq.), e o comandante-em-chefe do Exército chileno, Pedro Varela (dir.), caminham ao lado de maquinário pesado que opera próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026. Photo by Patricio BANDA / AFP
  • O presidente do Chile, José Antonio Kast, fala ao lado de um grupo de soldados próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026.
    O presidente do Chile, José Antonio Kast, fala ao lado de um grupo de soldados próximo ao posto fronteiriço de Chacalluta, ao longo da fronteira entre o Chile e o Peru, em 16 de março de 2026. Photo by Patricio BANDA / AFP

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 18/03/2026 11:08
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