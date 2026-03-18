As cidades mais antigas do mundo que ainda são habitadas

A cidade de St. Augustine, na Flórida, é frequentemente citada como o povoado mais antigo dos Estados Unidos, fundado em 1565. No entanto, essa marca histórica parece recente quando comparada a outras cidades ao redor do mundo, que ostentam milhares de anos de ocupação humana contínua. Elas são verdadeiros museus a céu aberto, onde as camadas de história se acumulam sob os pés de seus habitantes atuais.

Esses locais atravessaram impérios, guerras e transformações culturais profundas, mas nunca deixaram de ser habitados. Muitos se concentram no Oriente Médio e no Mediterrâneo, regiões que foram o berço de grandes civilizações. Conhecer alguns deles é como fazer uma viagem no tempo, observando as raízes da sociedade em lugares que ainda pulsam com vida moderna.

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As cidades mais antigas do mundo

Jericó, Palestina

Considerada por muitos arqueólogos a cidade continuamente habitada mais antiga do mundo, Jericó possui evidências de assentamentos que remontam a 11.000 anos (cerca de 9.000 a.C.). Localizada no Vale do Jordão, suas muralhas, mencionadas em textos bíblicos, estão entre as primeiras estruturas de defesa conhecidas da humanidade. Em 2023, o sítio arqueológico de Tell es-Sultan, em Jericó, foi reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO.

Biblos, Líbano

Com uma história de ocupação contínua que remonta a cerca de 7.000 anos (aproximadamente 5.000 a.C.), Biblos é um porto fenício que desempenhou um papel crucial no comércio do Mediterrâneo antigo. A cidade, também um Patrimônio Mundial da UNESCO, é associada à exportação de papiro e à disseminação do alfabeto fenício, precursor de muitos sistemas de escrita modernos.

Alepo, Síria

Situada em um ponto estratégico entre o Mar Mediterrâneo e a Mesopotâmia, Alepo é habitada continuamente há pelo menos 8.000 anos (desde o 6º milênio a.C.). Foi um dos principais centros da antiga Rota da Seda e, apesar dos conflitos recentes que danificaram parte de seu patrimônio, sua cidade velha ainda revela a grandiosidade de seu passado.

Damasco, Síria

Outra joia síria, Damasco disputa com Alepo o título de uma das cidades mais antigas. Embora existam vestígios de habitação há mais de 10.000 anos, ela se tornou um assentamento urbano proeminente há cerca de 4.300 anos (3º milênio a.C.). Foi um centro cultural e comercial para diversos impérios, e suas ruas e mercados preservam a atmosfera de diferentes épocas.

Atenas, Grécia

Berço da democracia, da filosofia ocidental e do teatro, Atenas tem uma história de habitação contínua que se estende por mais de 3.400 anos, embora os primeiros assentamentos na área sejam ainda mais antigos. A cidade nunca deixou de ser um centro vital, e monumentos como a Acrópole são testemunhas visíveis de sua longa e influente trajetória.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.