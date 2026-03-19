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ESTADOS UNIDOS

FBI investiga diretor de contraterrorismo que renunciou ao cargo

Joseph Kent era o diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC, na sigla em inglês) até renunciar ao cargo na terça-feira em uma carta, na qual critica duramente a guerra contra o Irã

Em sua carta de renúncia, Kent escreveu ao presidente Donald Trump que não poderia
Em sua carta de renúncia, Kent escreveu ao presidente Donald Trump que não poderia "em sã consciência apoiar a guerra em curso no Irã" - (crédito: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O FBI abriu uma investigação por suposto vazamento de informações confidenciais contra o ex-diretor do Contraterrorismo dos Estados Unidos, que renunciou ao cargo em protesto contra a guerra com o Irã, informou a imprensa americana.

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Joseph Kent era o diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC, na sigla em inglês) até renunciar ao cargo na terça-feira em uma carta, na qual critica duramente a guerra contra o Irã. 

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Em sua carta de renúncia, Kent escreveu ao presidente Donald Trump que não poderia "em sã consciência apoiar a guerra em curso no Irã". 

"O Irã não representava uma ameaça iminente contra nossa nação, e está claro que iniciamos esta guerra por causa da pressão de Israel e de seu poderoso lobby nos Estados Unidos", afirmou Kent.

Segundo informações de vários meios de comunicação, incluindo o jornal The New York Times e a emissora CBS, que citaram fontes anônimas que acompanham a situação, a investigação do FBI contra Kent é anterior à renúncia.

Uma fonte declarou ao site de notícias Semafor que a investigação já durava "meses". O FBI não respondeu a um pedido de comentário. 

Kent, 45 anos, ex-integrante das forças especiais Boinas Verdes com participação em múltiplas missões de combate, foi em um determinado momento aliado de Trump. Ele foi nomeado pelo presidente para dirigir o NCTC, onde trabalhou na análise e na resposta dos Estados Unidos a ameaças e atuou como principal conselheiro de contraterrorismo do mandatário republicano.

Na terça-feira, Trump acusou Kent de ser "muito fraco em matéria de segurança" e considerou "algo bom que ele tenha ido embora".

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, rejeitou o que classificou como "afirmações falsas" na carta de renúncia de Kent e considerou "insultante e ridícula" a sugestão de que a decisão de ir à guerra foi tomada "em função da influência de outros".

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 19/03/2026 08:43
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