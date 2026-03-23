Dono do OnlyFans, Leonid Radvinsky morre aos 43 anos

A plataforma OnlyFans confirmou nesta segunda-feira (23/3) a morte do empresário Leonid Radvinsky, aos 43 anos. Controlador da empresa desde 2018, ele morreu após uma longa batalha contra o câncer, segundo comunicado divulgado à Bloomberg. "Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Leo Radvinsky. Leo faleceu em paz após uma longa batalha contra o câncer. A família pediu privacidade neste momento difícil.”
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Nascido em 1982, em Odessa, na Ucrânia — então parte da União Soviética —, Radvinsky mudou-se ainda criança para os Estados Unidos, onde desenvolveu sua trajetória no setor de tecnologia. Sua atuação esteve ligada à criação de softwares e a iniciativas de código aberto, conforme aponta uma biografia atribuída ao empresário.
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Discreto e avesso à exposição pública, ele vivia na Flórida e raramente concedia entrevistas. Segundo a Forbes, seu patrimônio era estimado em US$ 4,7 bilhões, o que o colocava na 870ª posição no ranking global de bilionários de 2025.
Sua carreira empresarial começou ainda durante a universidade. Estudante de economia na Northwestern University, fundou, no fim dos anos 1990, a empresa Cybertania. De acordo com a Forbes, também esteve envolvido na gestão de sites que disponibilizavam senhas hackeadas.
Lançado em 2016, o OnlyFans surgiu como uma plataforma de assinaturas voltada a diferentes tipos de conteúdo, como cursos e produções artísticas. A partir de 2020, no entanto, o site ganhou projeção com a comercialização de conteúdo adulto e registrou crescimento acelerado, especialmente durante a pandemia. Sob a liderança de Radvinsky, o modelo de conexão direta entre criadores e público contribuiu para transformar a plataforma em um fenômeno cultural global.
Ainda conforme a Bloomberg, o empresário chegou a iniciar conversas para vender uma participação na empresa, embora as negociações estivessem em estágio inicial. Antes disso, o controle do OnlyFans pertencia à família Stokely, do Reino Unido. Radvinsky adquiriu a participação majoritária em 2018, quando passou a comandar o negócio.
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