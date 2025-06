Musa do OnlyFans revela o motivo de divórcio: "Ele achou o vídeo"

Segundo dados do IBGE, os divórcios aumentaram 9,1% em 2025. Fatores comuns para o rompimento matrimonial incluem finanças, família ou divergências de opiniões. Para a produtora de conteúdo adulto Tiffany Wisconsin, entretanto, o motivo foi outro.

Em publicação no Instagram, a musa do Only Fans de 35 anos contou que o ex-marido pediu o divórcio após encontrar um vídeo de orgia em que ela era a protagonista. "Meu marido encontrou o vídeo que eu fiz com 20 caras na noite do nosso casamento", lamentou. "É a coisa mais difícil pela qual eu já passei.”

Tiffany entrou para a plataforma em 2020, quando revelou uma sobrecarga como dona de casa, além de estar em um casamento que desejava sair. A produtora estabeleceu uma meta: transar com 5 mil homens em uma semana — tendência entre os criadores de conteúdo adulto.

A modelo também viralizou nas redes por manter relações com homens mais velhos. No Instagram, ela brinca para os mais de 276 mil seguidores: “Tenho problemas com vovôs.”