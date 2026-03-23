Policial é demitida após vender conteúdo adulto usando uniforme oficial

A atuação paralela de uma agente de segurança pública na Flórida terminou em exoneração após uma apuração administrativa revelar sua presença em uma plataforma de conteúdo adulto. Aos 21 anos, Brandi Tenlen utilizava o próprio uniforme funcional para gravar e comercializar materiais de teor sexual, incluindo produções voltadas a fetiches.

Integrante do Departamento do Xerife do Condado de Palm Beach, ela acumulou cerca de US$ 6 mil (R$ 32 mil) ao longo de 16 meses com a atividade. Parte dos vídeos mostrava a policial caracterizada com o uniforme “PBSO Classe B”, o que acabou chamando a atenção durante a investigação, segundo o New York Post.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre os conteúdos analisados, havia publicações em que ela interagia com assinantes propondo adivinhações sobre sua profissão enquanto retirava peças do uniforme e manipulava acessórios de trabalho. Um dos materiais levava o título “Remoção de Botas Fedorentas” e estava associado a categorias como “botas, policial, uniforme”. Em outro registro, intitulado “A vida não é uma pancada na cabeça?”, Tenlen aparece vestida com traje de karatê, desferindo chutes contra um homem e, em seguida, utilizando os pés na mesma cena.

Os investigadores também apontaram que a agente não fazia questão de esconder a atividade: comentava sobre a conta com colegas durante intervalos e aparecia nos vídeos com o rosto visível, além de tatuagens específicas nos pés, o que facilitou sua identificação.

Outro ponto destacado foi o descumprimento de normas internas. Segundo o relatório, Brandi exerceu atividade remunerada fora do expediente sem a autorização exigida por seus superiores e chegou a se encontrar com assinantes para produzir conteúdo.

Em depoimento sob juramento, ela reconheceu ser responsável pelas publicações, confirmou que recebia pelos materiais e admitiu que não solicitou permissão para a atividade extra. Após ser informada sobre a investigação, afirmou ter apagado a conta.