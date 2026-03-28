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Oriente Médio em convulsão

Irã: Ataques de Israel elevam risco de vazamento radioativo

Guarda Revolucionária promete retaliação após bombardeios a reator de água pesada e a usina de extração de urânio do Irã. Secretário de Estado americano prevê fim da guerra em duas semanas. Míssil de fragmentação mata civil em Tel Aviv

O reator de Arak, supostamente utiizado para a produção de plutônio com fins militares, no centro do Irã: planeta em alerta - (crédito: AFP)
O reator de Arak, supostamente utiizado para a produção de plutônio com fins militares, no centro do Irã: planeta em alerta - (crédito: AFP)

Ao completar um mês, a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã acena com a possibilidade de uma operação envolvendo tropas norte-americanas e com o risco de desastres radioativos. As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram dois ataques a instalações do programa nuclear iraniano: uma usina de extração de urânio em Yazd, no centro do Irã, e o reator nuclear de água pesada de Arak, na mesma região. "O Exército israelense bombardeou recentemente (...) o reator de água pesada de Arak. É um importante local de produção de plutônio destinado a armas nucleares", afirmaram as IDF. Em outro comunicado militar, Israel classificou a central de Yazd como "uma instalação única no Irã, utilizada para a produção de matérias-primas necessárias ao processamento de enriquecimento de urânio". 

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O Corpo de Guarda da Revolução Islâmica (Guarda Revolucionária) prometeu retaliação pelos bombardeios e instou os funcionários de companhias regionais ligadas com "acionistas americanos" e das "indústrias pesadas aliadas do regime sionista" a abandonarem "imediatamente" seus locais de trabalho. "Vocês nos testaram uma vez; o mundo viu que vocês mesmos começaram a brincar com fogo e a atacar infraestruturas. A equação não será mais 'olho por olho', esperem", advertiu Seyed Majid Moosavi, comandante da Força Aérea Espacial da Guarda Revolucionária. 

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Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), apelou às partes por "contenção militar, a fim de evitar riscos de acidente". Ele vê com preocupação recentes ataques com mísseis perto da usina nuclear de Bushehr, no centro-oeste do Irã. "Considerando que se trata de uma central nuclear em funcionamento com grande quantidade de material nuclear, (...) danos à instalação poderiam resultar em grave acidente radiológico que afetaria uma vasta área no Irã e em outros países", afirmou. A AIEA descartou um aumento nos níveis de radiação em Yazd.

Abbas Araghchi, chanceler do Irã, alertou que o seu país cobrará um "preço muito alto pelos crimes israelenses". "Israel atacou duas das maiores siderúrgicas do Irã, uma central elétrica e instalações nucleares civis, entre outras infraestruturas. Israel afirma que agiu em coordenação com os EUA." Depois de reunião, em Paris, com ministros das Relações Exteriores de países-membros do G7 — as sete nações mais industrializadas do mundo —, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, estimou que a guerra será concluída "em duas semanas". "Quando terminarmos com eles aqui, nas próximas duas semanas, eles estarão mais fracos do que jamais estiveram na história recente", assegurou.

Bombeiros buscam vítimas e inspecionam danos em prédio destruído por míssil, no sul de Teerã
Bombeiros buscam vítimas e inspecionam danos em prédio destruído, em Teerã (foto: AFP)

Mobilização

O chefe da diplomacia de Washington disse acreditar que os EUA conseguirão seus objetivos "sem forças terrestres". No entanto, a Casa Branca cogita o envio de até 10 mil militares adicionais ao Oriente Médio, segundo a imprensa americana. O jornal The Wall Street Journal informou que a iniciativa daria ao presidente Donald Trump "mais opções militares".

Antes de viajar a Miami, Trump disse que os iranianos "estão sendo dizimados". "Estamos conversando. Eles querem um acordo." Mais tarde, durante a cúpula Future Investment Initiative, na Flórida, ele especulou sobre a condição de saúde de Mojtaba Khamenei, novo líder supremo iraniano e filho do aiatolá Ali Khamenei."Está morto ou em péssimo estado, porque ninguém o tem visto ou escutado falarem dele", declarou Trump."Este é o único país onde ninguém quer liderar." O americano instou Teerã a "reabrir o Estreito de Trump — digo, de Ormuz".

O enviado especial ao Oriente Médio, Steve Witkoff, afirmou esperar que Washington e Teerã temham uma reunião "esta semana". "Temos sobre a mesa um plano de 15 pontos. Esperamos que os iranianos respondam. Isso poderia resolver tudo", acrescentou. Durante a noite desta sexta-feira (27/3), um míssil de fragmentação iraniano explodiu sobre Tel Aviv e espalhou munições, matando um israelense de cerca de 60 anos e ferindo outras duas pessoas. Seis locais foram impactados. Logo depois, Teerã foi alvo de violentas explosões.

Os rebeldes separatistas huthis do Iêmen anunciaram que entrarão na guerra, se os EUA e Israel mantiverem os ataques ao Irã. "Estamos preparados para uma intervenção militar direta em caso de uma nova aliança com os Estados Unidos e Israel contra o Irã (...) da realização de operações hostis contra o Irã ou qualquer país muçulmano a partir do Mar Vermelho, (...) e caso continue a escalada contra a República Islâmica", declarou o porta-voz militar dos huthis, Yahya Saree, em vídeo divulgado na rede social X.

Líbano

Em outro front, no Líbano, o Acnur (agência das Nações Unidas para os Refugiados) advertiu para o risco "real" de "catástrofe humanitária". De acordo com as autoridades libanesas, mais de 1.100 pessoas morreram desde 2 de março. Ao menos 1 milhão de libaneses foram desalojados. Barak Medina, ex-reitor e professor de direito da Universidade Hebraica de Jerusalém, explicou ao Correio que o movimento xiita Hezbollah impõe dois tipos de ameaças à população israelense perto da fronteira norte com o Líbano.

"Uma delas é o lançamento de mísseis de fogo direto, a distâncias de até 10km. A operação terrestre de Israel visa impedir essa ameaça e tem sido bem-sucedida", afirmou. "A segunda vem de mísseis de fogo indireto, que são disparados a uma distância de 40km ou mais. Israel evita operações terrestres contra essa ameaça, pois isso exigiria a ocupação de grandes áreas."

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 28/03/2026 05:50
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