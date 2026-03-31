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Oriente Médio em convulsão

Trump ameaça "obliterar" polo exportador de petróleo do Irã

Presidente dos EUA avisa que vai aniquilar Kharg, responsável pelo escoamento de 90% da commodity vendida pelo Irã, caso o regime não libere o Estreito de Ormuz. Netanyahu diz que Israel cumpriu "mais da metade" dos objetivos na guerra

Placa em Teerã com a frase
Placa em Teerã com a frase "Cada míssil tem uma mensagem", em alusão à vingança pelos "mártires" - (crédito: Atta Kenare/AFP)

Situada na parte norte do Golfo Pérsico, a 25km da costa iraniana, a Ilha de Kharg — local do principal terminal petrolífero do Irã — está na mira dos EUA. Em publicação na própria plataforma Truth Social, o presidente Donald Trump prometeu "obliterar" a infraestrutura energética da ilha, caso o regime do país persa não suspenda o bloqueio ao Estreito de Ormuz, via marítima por onde passa um quinto do petróleo produzido no mundo. "Se o Estreito de Ormuz não for aberto imediatamente 'às operações', encerraremos nossa agradável 'estadia' no Irã explodindo e destruindo completamente suas usinas elétricas, poços de petróleo e a Ilha de Kharg (e possivelmente todas as centrais de dessalinização!), nas quais ainda não 'tocamos'", avisou o republicano, que garante estar perto de um acordo para pôr fim à guerra. O Ministério das Relações Exteriores iraniano considera que o plano de 15 pontos apresentado pela Casa Branca contém "exigências em grande parte excessivas, irrealistas e irracionais". 

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As ameaças de Trump coincidem com indícios de que os EUA estudam uma ofensiva terrestre, com a mobilização de 7 mil militares. Para Richard Nephew — pesquisador do Centro sobre Política Energética Global da Universidade Columbia —, as palavras de Trump sobre a Ilha de Kharg demonstram "grande desespero". "Ele havia dito que adiaria essa mesma ameaça por 10 dias, em resposta a avanços positivos nas negociações. Afinal, qual é a verdade? Infelizmente, acho que tentar acreditar em qualquer coisa que esse homem diga é tolice", afirmou ao Correio

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No caso da "aniquilação" da Ilha de Kharg por parte dos EUA, Nephew acredita que o Irã atacaria instalações energéticas similares espalhadas pelo Golfo Pérsico. "Os Estados Unidos são absolutamente capazes de realizar esses ataques com risco mínimo para o pessoal americano. Mas esse não é mais o ponto principal. A questão é que fazê-lo acarreta consequências que, a meu ver, seriam consideradas prejudiciais e graves por muitos, incluindo parceiros e aliados dos EUA", advertiu. O estudioso destacou que a Ilha de Kharg é o principal terminal de exportação de petróleo do Irã, responsável por cerca de 90% de suas exportações.

Padre melquita católico grego visita moradores de flat atingido por míssil, em Shefa-Amr, a leste de Haifa, norte de Israel
Padre melquita católico grego visita moradores de flat atingido por míssil, em Shefa-Amr, a leste de Haifa, norte de Israel (foto: Jack Guez/AFP)

"Rachas internos"

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, assegurou que Washington tem recebido "mensagens privadas" positivas do regime iraniano. O chefe da diplomacia dos EUA garantiu a existência de "rachas internos" na República Islâmica, sem especificar. "Há claramente pessoas lá conversando conosco de uma maneira que as autoridades anteriores no Irã não conversaramo", afirmou à rede ABC News. Ele admitiu que o objetivo da guerra é impedir que o Irã produza armas nucleares. "Estas pessoas são lunáticas, insanas. São fanáticos religiosos a quem nunca se deve permitir possuir uma arma nuclear."

Na noite desta segunda-feira (30/3), o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que cumpriu mais da metade de suas metas no Irã. "Definitivamente, cumprimos mais da metade (dos objetivos). Mas não quero estabelecer um calendário", disse à emissora conservadora americana Newsmax. "Acho que o regime (iraniano) vai colapsar por dentro. Mas, neste momento, agora mesmo, o que estamos fazendo é simplesmente degradar sua capacidade militar, balística e nuclear e enfraquecê-los por dentro", disse.

EU ACHO...

Richard Nephew, pesquisador senior do Centro sobre Política Energética Global da Faculdade de Assuntos Internacionais e Públicos da Universidade Columbia
Richard Nephew, pesquisador senior do Centro sobre Política Energética Global da Faculdade de Assuntos Internacionais e Públicos da Universidade Columbia (foto: Arquivo pessoal )

"Há limites para a coerção econômica. O Irã mostrou resiliência a ela, quando confrontado com exigências inaceitáveis. Creio que Teerã não preferiria esse desfecho e retaliaria. Mas isso não significa que esteja disposto a fazer concessões significativas e severas."

Richard Nephew, pesquisador senior do Centro sobre Política Energética Global da Faculdade de Assuntos Internacionais e Públicos da Universidade Columbia

Saiba Mais

  • Padre melquita católico grego visita moradores de flat atingido por míssil, em Shefa-Amr, a leste de Haifa, norte de Israel
    Padre melquita católico grego visita moradores de flat atingido por míssil, em Shefa-Amr, a leste de Haifa, norte de Israel Foto: Jack Guez/AFP
  • Richard Nephew, pesquisador senior do Centro sobre Política Energética Global da Faculdade de Assuntos Internacionais e Públicos da Universidade Columbia
    Richard Nephew, pesquisador senior do Centro sobre Política Energética Global da Faculdade de Assuntos Internacionais e Públicos da Universidade Columbia Foto: Arquivo pessoal
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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 31/03/2026 05:50
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