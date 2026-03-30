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CONGRESSO NACIONAL

Senado exibe filme em realidade virtual sobre primeira senadora brasileira

Curta-metragem que retrata capítulo da vida pública de Eunice Michiles será exibido nesta terça-feira (31/3)

Cartaz do filme
Cartaz do filme "Eunice – Primeira senadora" - (crédito: SRP/Senado Federal)

O Senado Federal exibirá, nesta terça-feira (31/3), o filme Eunice – Primeira senadora, no formato de realidade virtual. A obra é responsável por retratar um capítulo da vida pública da primeira senadora eleita do Brasil, Eunice Michiles, assim como da luta pela representatividade feminina no meio político. O conteúdo poderá ser assisto a partir das 9h30, no Salão Nobre.

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Com cerca de nove a 13 minutos e exibido em tecnologia imersiva em 360 graus, a produção coloca o espectador nos corredores do Senado durante as experiências da parlamentar. Além disso, mostra os bastidores do processo que levou Esther de Figueiredo Ferraz à eleição de ministra de Estado do Brasil. Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo. 

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Além da exibição do curta-metragem, o evento ainda contará com uma roda de conversa sobre a importância do aumento da participação da mulher na política, assim como o combate à violência de gênero. A roda será promovida pela procuradora da Mulher no Senado, a senadora Augusta Brito (PT-CE). 

O Senado orienta, por questões de saúde, que menores de 10 anos, pessoas com epilepsia, labirintite, claustrofobia ou em condições físicas que possam causar desconforto PARA não participarem da experiência. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/03/2026 19:56 / atualizado em 30/03/2026 19:57
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