Senado exibe filme em realidade virtual sobre primeira senadora brasileira

O Senado Federal exibirá, nesta terça-feira (31/3), o filme Eunice – Primeira senadora, no formato de realidade virtual. A obra é responsável por retratar um capítulo da vida pública da primeira senadora eleita do Brasil, Eunice Michiles, assim como da luta pela representatividade feminina no meio político. O conteúdo poderá ser assisto a partir das 9h30, no Salão Nobre.

Com cerca de nove a 13 minutos e exibido em tecnologia imersiva em 360 graus, a produção coloca o espectador nos corredores do Senado durante as experiências da parlamentar. Além disso, mostra os bastidores do processo que levou Esther de Figueiredo Ferraz à eleição de ministra de Estado do Brasil. Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo.

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Além da exibição do curta-metragem, o evento ainda contará com uma roda de conversa sobre a importância do aumento da participação da mulher na política, assim como o combate à violência de gênero. A roda será promovida pela procuradora da Mulher no Senado, a senadora Augusta Brito (PT-CE).

O Senado orienta, por questões de saúde, que menores de 10 anos, pessoas com epilepsia, labirintite, claustrofobia ou em condições físicas que possam causar desconforto PARA não participarem da experiência.



