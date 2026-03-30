Senado exibe filme em realidade virtual sobre primeira senadora brasileira

O Senado Federal exibirá, nesta terça-feira (31/3), o filme Eunice – Primeira senadora, no formato de realidade virtual. A obra é responsável por retratar um capítulo da vida pública da primeira senadora eleita do Brasil, Eunice Michiles, assim como da luta pela representatividade feminina no meio político. O conteúdo poderá ser assisto a partir das 9h30, no Salão Nobre.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com cerca de nove a 13 minutos e exibido em tecnologia imersiva em 360 graus, a produção coloca o espectador nos corredores do Senado durante as experiências da parlamentar. Além disso, mostra os bastidores do processo que levou Esther de Figueiredo Ferraz à eleição de ministra de Estado do Brasil. Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Além da exibição do curta-metragem, o evento ainda contará com uma roda de conversa sobre a importância do aumento da participação da mulher na política, assim como o combate à violência de gênero. A roda será promovida pela procuradora da Mulher no Senado, a senadora Augusta Brito (PT-CE).
O Senado orienta, por questões de saúde, que menores de 10 anos, pessoas com epilepsia, labirintite, claustrofobia ou em condições físicas que possam causar desconforto PARA não participarem da experiência.
Saiba Mais
- Política Lula anuncia Leonardo Barchini como novo ministro da Educação
- Política Caiado promete "desativar polarização" com anistia ampla, incluindo Bolsonaro
- Política Eduardo Bolsonaro diz que não vai recuar após cobrança do STF
- Política Michelle nega ter exibido vídeo a Bolsonaro e diz cumprir decisões judiciais
- Política STF marca para 8 de abril julgamento da eleição do mandato-tampão no Rio
- Política Gleisi projeta indicação de Messias ao STF para antes das eleições