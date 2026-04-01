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ALIMENTAÇÃO NO ESPAÇO

Nasa revela cardápio da Artemis II: o que astronautas comem no espaço

Sem geladeira ou fogão, a tripulação consumirá alimentos prontos ou reidratáveis, selecionados por especialistas

Artemis II será a primeira missão tripulada à Lua em mais de 50 anos - (crédito: NASA)
Artemis II será a primeira missão tripulada à Lua em mais de 50 anos - (crédito: NASA)

A missão Artemis II entrou em contagem regressiva para o lançamento à Lua, previsto para esta quarta-feira (1°/4), às 19h25 (horário de Brasília). Enquanto a decolagem não acontece, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) revelou um detalhe curioso da missão, o que os quatro astronautas irão comer a bordo da espaçonave Orion.

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No espaço, a alimentação é bem diferente da Terra. Segundo a Nasa, o cardápio é desenvolvido em conjunto por especialistas em nutrição espacial e pela própria tripulação que participa diretamente na escolha. Os nutricionistas buscam equilibrar necessidades calóricas, hidratação e ingestão de nutrientes, sem deixar de considerar as preferências individuais dos astronautas.

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As dietas também são pensadas para prevenir problemas como perda óssea, comum em missões espaciais prolongadas, além da nutrição, existem desafios práticos, em ambiente de microgravidade, líquidos precisam de embalagens especiais, e os alimentos devem evitar migalhas ou resíduos que possam comprometer os equipamentos.

A rotina alimentar dos astronautas segue horários definidos para café da manhã, almoço e jantar. Os alimentos frescos, por exemplo, não fazem parte do cardápio da missão, pois a espaçonave não possui sistema de refrigeração nem capacidade para carregamento tardio, o que inviabiliza esse tipo de alimento.

Antes do voo, os astronautas experimentam e avaliam os itens disponíveis, e o cardápio final é definido com base nessas preferências, alinhado às necessidades nutricionais e às limitações da nave. Segundo a Nasa, os alimentos a bordo são prontos para consumo, reidratáveis, termoestabilizados ou irradiados.

Preparo dos Alimentos

A espaçonave não possuí uma cozinha comum igual as casas, com fogão, panelas, então planejar a alimentação para uma missão como a Artemis II exige praticidade. Em uma cabine compacta e compartilhada, os alimentos precisam ser fáceis de armazenar, preparar e consumir, sem interferir nas operações da nave.

Para o preparo, a tripulação utiliza um dispensador de água potável para reidratar alimentos e bebidas, além de um aquecedor compacto para esquentar as refeições quando necessário.

O cardápio é variado e conta com 189 itens diferentes. Entre as opções, tem desde pratos mais completos, como carne bovina e quiche, até acompanhamentos vegetais e sobremesas. Também estão incluídos produtos internacionais e uma variedade de temperos e bebidas, garantindo sabores familiares para os astronautas mesmo no espaço.

Comidas e Bebidas 

Itens práticos, como tortilhas e pães sírios, são destaque por serem mais adequados ao consumo em microgravidade, já que não produzem migalhas. A estratégia alimentar busca não apenas suprir as necessidades físicas, mas também garantir o bem-estar emocional da tripulação durante toda a missão.

Outros alimentos citados estão: salsicha, cuscuz com nozes, granola com mirtilos, saladas de frutas, amêndoas, castanhas, peito de boi ao molho barbecue, brócolis gratinado, abóbora e macarrão com queijo. Alguns dos condimentos disponíveis para os astronautas são creme de chocolate, manteiga de amendoim, molhos picantes, mostarda, geleia de morango, mel, canela e manteiga de amêndoa.

Pensando no humor os astronautas possuem um cardápio, com alguns doces como sobremesa, a lista inclui cookies, amêndoas confeitadas, cobbler (sobremesa de frutas), pudim e bolo. O fator psicológico também é pensando na alimentação, e estudos afimam que refeições saborosas ajudam a reduzir o estresse e a monotonia durante a viagem.

Cada integrante da missão tem direito a duas bebidas aromatizadas por dia. As bebidas incluem mais de dez opções, como café, chá verde, smoothies de frutas, bebidas matinais nos sabores chocolate, baunilha e morango, além de limonada, sidra de maçã, bebida de abacaxi e cacau.

Confira o folheto divulgado pela NASA: 

 

Artemis II: O que tem no cardápio?
Artemis II: O que tem no cardápio? (foto: NASA/Divulgação )

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 01/04/2026 19:02
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