Aliens são demônios disfarçados? Opinião de padre repercute nas redes

Ripperger afirmou que as "conversas sobre a existência de alienígenas" são na verdade uma forma de distração - (crédito: Reprodução/ Redes sociais / X)

Durante uma entrevista ao podcast Shawn Ryan Show, o padre Chad Alec Ripperger repercutiu nas redes sociais com algumas falas. O sacerdote afirmou no programa que acredita que demônios se disfarçam de alienígenas para confundir e enganar os seres humanos.

Ripperger, que se tornou padre em 1997, é formado em teosofia e filosofia, tendo feito parte da Associação Internacional de Exorcistas, atuando no cargo pela Arquidiocese de Tulsa, no estado de Oklahoma, Estados Unidos, entre os anos de 2012 e 2016. Atualmente Ripperger ainda pratica exorcismos, agora pela Arquidiocese de Denver, e ensina sobre casamento, família, virtude e espiritualidade.

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A conversa entre o sacerdote e Shawn Ryan, apresentador do podcast e ex-fuzileiro naval dos EUA, durou cerca de quatro horas. Entre os assuntos mais abordados pelos dois estava o caso do financista norte-americano Jeffrey Epstein, acusado de inúmeros crimes sexuais e que foi encontrado morto na prisão em 2019, e sobre os extraterrestres.

O padre Ripperger comentou em um momento da entrevista conhecer outros exorcistas que que já viram demônios se manifestando na forma de Aliens. Para o clérigo, os demônios usam essa “estratégia” na tentativa de enganar os exorcistas. Ele alerta também que “conversas sobre a existência desses seres extraterrestres” é na verdade a maior das formas de distração.

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“Estamos vendo isso acontecer numa escala global, com toda essa distração e conversas sobre a existência de alienígenas, mas eles (demônios) também fazem isso durante as sessões. Eles sabem que não é verdade, mas esperam que você acredite, porque aí podem te manipular. ", concluiu o padre.

Catholic priest says demons manifest as gray aliens during exorcisms. pic.twitter.com/aZmFkCG2QL — I,Hypocrite (@lporiginalg) March 29, 2026

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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