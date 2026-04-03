Homem é preso por embriaguez por 'dirigir' cavalo; entenda

Polícia norte-americana afirma que suspeito apresentava sinais claros de intoxicação e chegou a se desequilibrar diversas vezes enquanto estava sobre o animal

Jorge Hernandez foi preso por cavalgar sob efeito de álcool
Jorge Hernandez foi preso por cavalgar sob efeito de álcool - (crédito: Reprodução)

Um homem de 48 anos foi preso após ser flagrado em estado de embriaguez enquanto cavalgava pelas ruas de Bowling Green, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. O caso ocorreu no dia 26 de março, logo após ele deixar uma loja de bebidas montado em um cavalo.

De acordo com a polícia local, o homem, identificado como Jorge Hernandez, foi encontrado caído sobre o animal. Os agentes decidiram abordá-lo após suspeitarem de seu estado físico e, ao se aproximarem, relataram sinais evidentes de intoxicação, como forte odor de álcool, olhos vermelhos e fala arrastada.

Segundo o boletim de ocorrência, Hernandez também apresentava dificuldade de equilíbrio, chegando a oscilar repetidamente entre a rua e a calçada. Aos policiais, ele confirmou que havia acabado de sair de uma loja de bebidas e que seguia para casa. Uma sacola de compras estava presa à sela do cavalo.

Ainda conforme as autoridades, o homem foi autuado por operar um 'veículo não motorizado sob efeito de substância intoxicante', uma infração prevista na legislação local. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção do Condado de Warren.

Hernandez permaneceu preso até o dia seguinte, quando foi liberado após pagamento de fiança. O caso chamou atenção pela natureza incomum da ocorrência, envolvendo a condução de um animal em via pública sob efeito de álcool.

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 03/04/2026 15:42
