Homem é preso por embriaguez por 'dirigir' cavalo; entenda

Um homem de 48 anos foi preso após ser flagrado em estado de embriaguez enquanto cavalgava pelas ruas de Bowling Green, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. O caso ocorreu no dia 26 de março, logo após ele deixar uma loja de bebidas montado em um cavalo.
De acordo com a polícia local, o homem, identificado como Jorge Hernandez, foi encontrado caído sobre o animal. Os agentes decidiram abordá-lo após suspeitarem de seu estado físico e, ao se aproximarem, relataram sinais evidentes de intoxicação, como forte odor de álcool, olhos vermelhos e fala arrastada.
- Leia também: Agente funerário escondeu mais de 30 corpos, enganou famílias e embolsou dinheiro de enterros
Segundo o boletim de ocorrência, Hernandez também apresentava dificuldade de equilíbrio, chegando a oscilar repetidamente entre a rua e a calçada. Aos policiais, ele confirmou que havia acabado de sair de uma loja de bebidas e que seguia para casa. Uma sacola de compras estava presa à sela do cavalo.
Ainda conforme as autoridades, o homem foi autuado por operar um 'veículo não motorizado sob efeito de substância intoxicante', uma infração prevista na legislação local. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção do Condado de Warren.
- Leia também: Evangélicos e protestantes são a mesma coisa?
Hernandez permaneceu preso até o dia seguinte, quando foi liberado após pagamento de fiança. O caso chamou atenção pela natureza incomum da ocorrência, envolvendo a condução de um animal em via pública sob efeito de álcool.
Saiba Mais
- Mundo Agente funerário escondeu mais de 30 corpos, enganou famílias e embolsou dinheiro de enterros
- Mundo Por que os astronautas da Artemis 2 não pousarão na Lua como nas missões Apolo
- Mundo Vídeo revela momento exato da prisão de Tiger Woods após acidente
- Mundo Cuba, sob forte pressão dos EUA, anuncia indulto de 2.010 presos
- Mundo Atentado suicida no noroeste do Paquistão deixa cinco mortos
- Mundo Hegseth demite chefe do Estado-Maior do Exército