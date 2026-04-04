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ESTADOS UNIDOS

EUA prendem sobrinhas de general iraniano morto em 2020

Além da prisão, as sobrinhas do general iraniano Qasem Soleimani, morto em janeiro de 2020 após um ataque americano, também serão deportadas

Secretário de Estado, Marco Rubio, afirma que Hamideh Soleimani Afshar e sua filha tinham visto de residência permanente legal nos EUA e
Secretário de Estado, Marco Rubio, afirma que Hamideh Soleimani Afshar e sua filha tinham visto de residência permanente legal nos EUA e "viviam luxuosamente no país" - (crédito: Alex Brandon/AFP)

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a prisão e deportação de duas sobrinhas do general iraniano Qasem Soleimani, morto em janeiro de 2020 após um ataque americano ordenado pelo presidente Donald Trump durante seu primeiro mandato.

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Segundo o secretário de Estado, Marco Rubio, Hamideh Soleimani Afshar e sua filha tinham visto de residência permanente legal nos EUA e "viviam luxuosamente no país". O visto de ambas foi revogado, e elas estão sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês), aguardando deportação do país.

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"Afshar é uma defensora declarada do regime iraniano, tendo celebrado ataques contra americanos e se referido ao nosso país como o 'Grande Satã'. O governo Trump não permitirá que nosso país se torne um lar para estrangeiros que apoiam regimes terroristas antiamericanos", disse Rubio em postagem no X.

 

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 04/04/2026 14:04
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