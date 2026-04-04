Restaurante famoso da Disney será demolido após quase 30 anos

Espaço era um dos mais reconhecíveis da DinoLand USA - (crédito: Divulgação )

O que por décadas foi cenário de memórias afetivas dentro do Walt Disney World começa a desaparecer fisicamente. Após funcionar desde 1998, ano de inauguração do Disney’s Animal Kingdom, o Restaurantosaurus encerrou suas atividades no início de fevereiro. Pouco tempo depois, as primeiras estruturas começaram a ser demolidas, marcando de vez o fim de um dos espaços mais reconhecíveis do parque.

O fechamento não acontece isoladamente. Toda a área DinoLand USA, onde o restaurante estava localizado, foi desativada para dar lugar a um novo projeto: a Tropical Americas, com inauguração prevista para o outono de 2027. De acordo com a Parade, o espaço ocupado pelo Restaurantosaurus será reaproveitado como um “local de serviço rápido no estilo fazenda”.

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A repercussão entre os visitantes mais fiéis evidencia o peso dessa mudança. Nas redes sociais, as reações foram intensas. “Estou literalmente chorando”, escreveu um usuário. “Isso realmente parte meu coração”, desabafou outro. “Este é o lugar que me proporcionou os melhores momentos da minha juventude”, evidenciou um terceiro. Entre os comentários, ainda aparecem frases como “Estou completamente arrasado agora” e “[Era] meu lugar favorito da Disney para comer.” Um fã destacou ainda o cuidado com a ambientação: “A engenharia de imagem neste lugar foi muito bem feita. A narrativa visual de cada sala valia a pena ser apreciada com calma. Sentirei muita falta de toda a área”.

As transformações atingem também outras atrações históricas do parque. A experiência Dinosaur, que operava desde a abertura do Animal Kingdom, foi encerrada em fevereiro. Nela, visitantes eram levados ao período Cretáceo em uma corrida contra o tempo para capturar um dinossauro enquanto um meteoro se aproximava. O espaço será substituído por uma nova atração inspirada em Indiana Jones.

Quando estreou, em abril de 1998, a atração se chamava Countdown to Extinction (Contagem Regressiva para a Extinção), mas foi rebatizada como Dinosaur (Dinossauro) em 2000, em associação ao filme da Disney.

A futura Tropical Americas ocupará a área e reunirá diferentes experiências: além do brinquedo com tema de Indiana Jones, o projeto inclui um carrossel esculpido em madeira e uma atração baseada na “casita” Madrigal do filme Encanto.