InícioPolítica
SUSPEIÇÃO

Nunes Marques confirma viagem para aniversário de advogada do Master

Ministro do STF defendeu 'direito a vida privada' e afirma que se declara suspeito em processos de amigos próximos para preservar a honra do Judiciário e assegurar convivência social fora do tribunal

A manifestação sustenta que declarar a suspeição de forma transparente é a medida que "protege a honra do Judiciário" - (crédito: Gustavo Moreno / STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, confirmou oficialmente, por meio de nota de seu gabinete, ter viajado para Maceió, em Alagoas, no dia 14 de novembro de 2025, a convite da advogada Camilla Ewerton Ramos, que representa o Banco Master em processo no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O motivo da viagem seria a comemoração do aniversário da advogada na capital alagoana.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“No dia 14/11/25, o Ministro Nunes Marques e a esposa viajaram para festa de aniversário de Camila, casada com o desembargador Newton Ramos, que foi colega do Ministro no TRF1. Camila convidou o Ministro e outros casais de amigos e ficou responsável pelo voo e detalhes da viagem”, diz a nota.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em uma manifestação complementar sobre sua conduta e relações próximas com advogados, o magistrado afirmou que se declara suspeito em casos envolvendo amigos pessoais, citando nominalmente o exemplo do advogado Luís Gustavo Severo.

Segundo a nota, essas suspeições são registradas na Secretaria do Tribunal em datas muito anteriores aos encontros ou voos, garantindo que processos relacionados a essas figuras “nem chegam a ser remetidos ao gabinete”.

A manifestação sustenta que declarar a suspeição de forma transparente é a medida que “protege a honra do Judiciário” e assegura ao magistrado o seu direito constitucional de convivência em sua vida privada.

  • Google Discover Icon

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 04/04/2026 14:56
SIGA
x