Real Madrid dá vexame diante do Mallorca e pode ver Barça disparar

O Mallorca surpreendeu o Real Madrid e venceu por 2 a 1, na manhã deste sábado (4), no Estadi Son Moix, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado deixa os merengues em posição delicada. Em segundo lugar com 69 pontos, o time pode ver o líder Barcelona disparar na ponta. Os catalães têm 73 e podem abrir vantagem em caso de vitória sobre o Atlético de Madrid, ainda neste sábado, na capital espanhola. Já o Mallorca respira um pouco. Vai aos 31 pontos, em 17º lugar, mas ainda seriamente ameaçado de rebaixamento.
A equipe da casa abriu o placar aos 41 minutos da etapa inicial. Após jogada pela direita, Maffeo cruzou na medida para Manu Morlanes, que apareceu na entrada da área e finalizou para vencer o goleiro Lunin, colocando o Mallorca em vantagem. A jogada premiou a postura reativa dos mandantes, que exploraram bem os espaços e foram precisos na principal oportunidade criada.
Atrás no placar, o Real Madrid assumiu o controle da partida e passou a pressionar no segundo tempo. A equipe teve maior posse de bola e volume ofensivo, acumulando finalizações, principalmente com Mbappé, que teve boas chances, mas parou em defesas decisivas do goleiro Leo Román, destaque do confronto.
Emoção nos minutos finais
Mesmo com as mudanças promovidas ao longo da etapa final, como a entrada de Vini Jr, o Real encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Mallorca. O empate veio aos 43 minutos, com o brasileiro Éder Militão acertando uma cabeçada potente após cobrança de escanteio.
Porém, o Mallorca se mostrou valente. Aos 46, o kosovar Muriqi acertou um belíssimo chute de perna direita e marcou o gol da vitória. Na comemoração, o jogador não se conteve e chorou muito.