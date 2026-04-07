Criança é mordida por lobo em zoológico após se aproximar de recinto

Uma criança de pouco mais de um ano ficou ferida após ser mordida por um lobo em um zoológico no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O caso ocorreu no sábado (4/4), no ZooAmerica, dentro do complexo do Hersheypark, e levou à acusação dos pais por colocar em risco o bem-estar da criança.
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De acordo com autoridades locais, o menino, de 1 ano e 6 meses, conseguiu ultrapassar uma barreira externa de proteção ao passar por uma abertura na cerca de madeira que delimita o perímetro. Em seguida, ele se aproximou do recinto onde ficam lobos-cinzentos e colocou a mão entre as grades da estrutura principal, momento em que um dos animais abocanhou sua mão.
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Testemunhas relataram que os pais estavam a alguns metros de distância e demoraram a perceber a situação. Segundo a polícia, eles aparentavam estar distraídos com o uso de celulares no momento do incidente. Investigadores do caso apontam que o casal estava entre cerca de 7,5 e 9 metros da criança quando tudo aconteceu.
Os responsáveis foram identificados como Carrie Sortor, de 43 anos, e Stephen Wilson, de 61. Ambos foram formalmente indiciados pelo crime de colocar em risco o bem-estar de um menor, conforme legislação local.
Visitantes que estavam próximos ajudaram a retirar a criança do local e prestaram os primeiros socorros até a chegada da equipe do zoológico. O menino sofreu ferimentos considerados leves e recebeu atendimento médico ainda dentro do parque.
Em nota, a administração do ZooAmerica afirmou que a criança não chegou a entrar no espaço ocupado pelos animais e destacou que o comportamento do lobo está alinhado com reações naturais da espécie. Segundo o zoológico, lobos costumam explorar estímulos desconhecidos utilizando a boca, o que não necessariamente indica agressividade.
A instituição também ressaltou que o local conta com múltiplas camadas de segurança e sinalização, e reforçou que os visitantes devem manter distância das áreas restritas e supervisionar crianças em tempo integral.
A polícia informou que o caso segue em investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido e eventuais falhas no cumprimento das normas de segurança.
O recinto abriga três lobos-cinzentos, espécie conhecida por comportamento investigativo e forte instinto predatório, o que exige atenção redobrada por parte dos visitantes em ambientes controlados como zoológicos.
*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe
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