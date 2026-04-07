Criança é mordida por lobo em zoológico após se aproximar de recinto

O caso ocorreu enquanto os pais da criança estavam no celular - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma criança de pouco mais de um ano ficou ferida após ser mordida por um lobo em um zoológico no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O caso ocorreu no sábado (4/4), no ZooAmerica, dentro do complexo do Hersheypark, e levou à acusação dos pais por colocar em risco o bem-estar da criança.

De acordo com autoridades locais, o menino, de 1 ano e 6 meses, conseguiu ultrapassar uma barreira externa de proteção ao passar por uma abertura na cerca de madeira que delimita o perímetro. Em seguida, ele se aproximou do recinto onde ficam lobos-cinzentos e colocou a mão entre as grades da estrutura principal, momento em que um dos animais abocanhou sua mão.

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Testemunhas relataram que os pais estavam a alguns metros de distância e demoraram a perceber a situação. Segundo a polícia, eles aparentavam estar distraídos com o uso de celulares no momento do incidente. Investigadores do caso apontam que o casal estava entre cerca de 7,5 e 9 metros da criança quando tudo aconteceu.

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Os responsáveis foram identificados como Carrie Sortor, de 43 anos, e Stephen Wilson, de 61. Ambos foram formalmente indiciados pelo crime de colocar em risco o bem-estar de um menor, conforme legislação local.

Visitantes que estavam próximos ajudaram a retirar a criança do local e prestaram os primeiros socorros até a chegada da equipe do zoológico. O menino sofreu ferimentos considerados leves e recebeu atendimento médico ainda dentro do parque.

Em nota, a administração do ZooAmerica afirmou que a criança não chegou a entrar no espaço ocupado pelos animais e destacou que o comportamento do lobo está alinhado com reações naturais da espécie. Segundo o zoológico, lobos costumam explorar estímulos desconhecidos utilizando a boca, o que não necessariamente indica agressividade.

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A instituição também ressaltou que o local conta com múltiplas camadas de segurança e sinalização, e reforçou que os visitantes devem manter distância das áreas restritas e supervisionar crianças em tempo integral.

A polícia informou que o caso segue em investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido e eventuais falhas no cumprimento das normas de segurança.

O recinto abriga três lobos-cinzentos, espécie conhecida por comportamento investigativo e forte instinto predatório, o que exige atenção redobrada por parte dos visitantes em ambientes controlados como zoológicos.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe