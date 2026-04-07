Irã chama ameaça de Trump de "potencial genocídio" e promete reação

A escalada de tensão entre Irã e Estados Unidos ganhou novos rumos após declarações do presidente Donald Trump, nesta terça-feira (7/4), sobre um possível ataque ao território iraniano. Em resposta, o governo iraniano classificou as falas como incitação a crimes graves e afirmou que não permanecerá parado diante de qualquer ação militar.

A reação foi formalizada pelo representante iraniano na Organização das Nações Unidas (ONU), Amir-Saeid Iravani, durante reunião do Conselho de Segurança. Segundo ele, a retórica utilizada por Trump ao mencionar a possibilidade de destruição de uma civilização ultrapassa limites diplomáticos e levanta preocupações sobre o direito internacional.

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O posicionamento ocorre em meio a um prazo estipulado pelos Estados Unidos para que Teerã volte a permitir o fluxo no Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, responsável por grande parte do transporte global de petróleo. O bloqueio parcial da região nas últimas semanas tem impactado os mercados internacionais e ampliado a pressão política.

Autoridades iranianas indicaram que o país está preparado para reagir a qualquer ofensiva. Declarações oficiais reforçam o direito à autodefesa e mencionam a possibilidade de respostas proporcionais em caso de ataque. Em paralelo, medidas internas foram adotadas, incluindo alertas à população sobre áreas consideradas sensíveis e potenciais alvos em países vizinhos.

Nos Estados Unidos, Trump voltou a endurecer o discurso ao afirmar que um ataque poderia ocorrer caso não haja avanços nas negociações. Apesar de declarar que preferiria uma solução diplomática, o presidente indicou que a ação militar permanece como possibilidade concreta diante do “impasse”.

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O cenário também mobilizou a sociedade iraniana. Em transmissões locais, autoridades convocaram cidadãos a proteger estruturas consideradas estratégicas, como instalações de energia, em uma demonstração de preparo diante de um eventual avanço do conflito.

O desfecho das negociações sobre o Estreito de Ormuz é visto como decisivo para definir os próximos passos e evitar um confronto de maiores proporções.

*Estagiária sob supervisão Ronayre Nunes