Trump discute possível saída da Otan nesta quarta-feira (8/4)

A Casa Branca informou durante uma coletiva de imprensa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende discutir a saída dos EUA da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), durante a reunião que acontece entre Trump e o Secretário Geral da aliança militar, Mark Rutte, nesta quarta-feira (8/4). O encontro está previsto para ocorrer no Salão Oval.

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De acordo com a porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, essa é uma questão que o presidente já abordou anteriormente com Rutte, e que será discutida novamente no encontro. A visita do Secretário Geral da Otan, que já estava agendanda há algum tempo, marca um momento do crescimento de um momento de tensão entre aliados.

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Trump e membros do alto escalão do governo norte-americano tem se referido frequentemente aos velhos aliados europeus como “covardes” , "tigres de papel" e até mesmo “ingratos”, como disse o secretário de Guerra Pete Hegseth. A insatisfação em Washington se deve ao fato dos países da Europa se recusarem a mandar tropas para ajudar os EUA a reabrir o estreito de Ormuz em meio ao conflito com o Irã.

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A porta-voz da Casa Branca acrescentou que os aliados da Otan “foram testados e falharam". “É muito triste que a Otan tenha virado as costas para o povo americano ao longo das últimas seis semanas, quando é ele que financia sua defesa", comentou. Ela disse ainda que existe a possibilidade que Trump comente com jornalistas o resultado do encontro após o fim da reunião.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite