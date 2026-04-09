InícioMundo
RELIGIÃO

Em meio à guerra no Irã, papa fará uma grande vígilia pela paz neste sábado

Celebração no Vaticano deve reunir fiéis de diferentes países em oração diante do cenário de conflito envolvendo o Irã

Papa ressalta a importância de manter viva a esperança mesmo em períodos de conflito - (crédito: AFP)
Papa ressalta a importância de manter viva a esperança mesmo em períodos de conflito - (crédito: AFP)

Em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio, o Papa Leão XIV convocou uma vigília mundial pela paz que será realizada neste sábado (11/4), no Vaticano. O encontro acontece na Basílica de São Pedro e deve reunir fiéis de diferentes partes do mundo em um momento coletivo de oração.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A celebração está marcada para às 18h no horário local de Roma, o que corresponde às 13h em Brasília, e será aberta ao público. A iniciativa foi reforçada pelo pontífice durante a audiência geral realizada nos últimos dias, quando voltou a pedir a participação dos católicos diante do cenário de instabilidade internacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O apelo ocorre em um momento marcado por ameaças, movimentações militares e incertezas envolvendo os EUA, Irã e outros países da região. Diante desse contexto, o papa tem intensificado discursos voltados à necessidade de diálogo e à busca por soluções pacíficas.

A vigília também foi mencionada durante a tradicional mensagem de Páscoa, quando o líder religioso já havia sinalizado a intenção de promover um gesto simbólico de união global. Na ocasião, ele destacou a importância de manter viva a esperança mesmo em períodos de conflito.

De acordo com a Santa Sé, o momento será conduzido pelo próprio pontífice e pretende reunir não apenas fiéis presentes no Vaticano, mas também pessoas acompanhando de diferentes países, em uma mobilização espiritual de alcance internacional.

A iniciativa acontece após sinais recentes de uma possível trégua temporária em áreas afetadas por confrontos, o que foi recebido com cautela, mas também com expectativa por parte da comunidade internacional.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 09/04/2026 14:26
SIGA
x