Em meio à guerra no Irã, papa fará uma grande vígilia pela paz neste sábado

Papa ressalta a importância de manter viva a esperança mesmo em períodos de conflito - (crédito: AFP)

Em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio, o Papa Leão XIV convocou uma vigília mundial pela paz que será realizada neste sábado (11/4), no Vaticano. O encontro acontece na Basílica de São Pedro e deve reunir fiéis de diferentes partes do mundo em um momento coletivo de oração.

A celebração está marcada para às 18h no horário local de Roma, o que corresponde às 13h em Brasília, e será aberta ao público. A iniciativa foi reforçada pelo pontífice durante a audiência geral realizada nos últimos dias, quando voltou a pedir a participação dos católicos diante do cenário de instabilidade internacional.

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O apelo ocorre em um momento marcado por ameaças, movimentações militares e incertezas envolvendo os EUA, Irã e outros países da região. Diante desse contexto, o papa tem intensificado discursos voltados à necessidade de diálogo e à busca por soluções pacíficas.

A vigília também foi mencionada durante a tradicional mensagem de Páscoa, quando o líder religioso já havia sinalizado a intenção de promover um gesto simbólico de união global. Na ocasião, ele destacou a importância de manter viva a esperança mesmo em períodos de conflito.

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De acordo com a Santa Sé, o momento será conduzido pelo próprio pontífice e pretende reunir não apenas fiéis presentes no Vaticano, mas também pessoas acompanhando de diferentes países, em uma mobilização espiritual de alcance internacional.

A iniciativa acontece após sinais recentes de uma possível trégua temporária em áreas afetadas por confrontos, o que foi recebido com cautela, mas também com expectativa por parte da comunidade internacional.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe