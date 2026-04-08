Irã diz que trégua com EUA foi rompida após bombardeios em ilhas

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quarta-feira (8/4) que o cessar-fogo firmado com os Estados Unidos foi rompido após bombardeios atingirem território iraniano. Segundo ele, duas ilhas do país, Lavan e Siri, foram alvo de ataques no mesmo dia.

Mais cedo, veículos da imprensa iraniana já haviam noticiado explosões nas duas ilhas. Pezeshkian, no entanto, não indicou quem teria sido responsável pelos bombardeios.

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Em publicação nas redes sociais, antes dos ataques, o presidente declarou que o cessar-fogo havia sido alcançado com base em princípios defendidos pelo Irã e destacou mobilização interna do país. Ele também afirmou que o governo seguirá atuando em diferentes frentes, incluindo diplomacia e defesa.

A escalada de tensão ocorre no mesmo dia em que o Irã anunciou um novo fechamento do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte de petróleo. A medida foi adotada em meio a acusações de que Israel mantém ataques no Líbano, mesmo após a trégua.

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De acordo com agências estatais iranianas, Teerã considera que as ações militares israelenses contra posições do Hezbollah violam diretamente os termos do acordo. Autoridades do país afirmaram que o Irã “vai punir” Israel e que possíveis alvos já estariam sendo identificados.

A Guarda Revolucionária iraniana também fez um alerta público. Em comunicado exibido pela televisão estatal, o grupo afirmou que poderá responder caso os ataques ao Líbano não sejam interrompidos imediatamente.

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Do outro lado, Israel e Estados Unidos têm uma interpretação diferente do acordo. O presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que o cessar-fogo não inclui o território libanês, o que permitiria a continuidade das operações militares no país.

O Líbano entrou no conflito após ações do Hezbollah contra Israel, grupo que tem apoio do Irã. Desde então, o cenário tem sido marcado por trocas de ataques e divergências sobre os limites da trégua.