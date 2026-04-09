Jornalista morre na Faixa de Gaza após ataque israelense; veja vídeo

Na manhã desta quarta-feira (8/4), um ataque israelense com drone na Faixa de Gaza resultou na morte do jornalista Muhammad Washah, reacendendo discussões sobre a segurança de profissionais de imprensa em áreas de conflito armado. O caso ocorreu na estrada Al-Rashid da Cidade de Gaza. O veículo em que ele estava foi atingido, explodiu em seguida e foi tomado pelas chamas

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o ataque se deu por Washah não atuar apenas como correspondente da emissora Al Jazeera Mubasher mas como um “terrorista-chave” do Hamas, sendo envolvido diretamente na produção de armas, desenvolvimento de drones e planejamento de ataques contra tropas israelenses. A alegação ainda diz que ele operava “sob o disfarce de jornalista”.

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De acordo com a versão israelense, informações de inteligência e materiais apreendidos durante operações militares indicariam que Washah teria ligação com unidades estratégicas do grupo, incluindo atuação em setores de armamento desde 2022. O exército afirmou também que o ataque foi realizado com “munição de precisão” e medidas para reduzir possíveis danos a civis.

Em nota oficial, a Al Jazeera rejeitou as acusações e confirmou a morte de seu correspondente como um profissional em exercício da função jornalística. A emissora classificou o episódio como uma violação grave do direito internacional e acusou Israel de adotar uma política sistemática de silenciamento da imprensa.

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Tensão no cenário internacional

A morte do jornalista ocorre em meio ao conflito na região, que envolve não apenas Israel e o Hamas, mas também outros atores do chamado “Eixo da Resistência”, grupo que inclui uma aliança informal de grupos e países que se opõem a Israel, com apoio do Irã.

A morte de Muhammad Washah elevou a lista de jornalistas mortos durante a cobertura do conflito em Gaza, evidenciando o desafio da cobertura em áreas de combate. Desde outubro de 2023, foi contabilizado 262 mortes de comunicadores.

Enquanto investigações independentes não são concluídas, o episódio segue como mais um ponto de tensão em um conflito que ultrapassa fronteiras locais e continua a mobilizar a atenção da comunidade internacional.

Veja o vídeo do ataque:

The IDF says it killed a “key” Hamas operative in central Gaza who it claims worked as an Al Jazeera journalist, identifying him as Muhammad Washah.



The military says he was involved in rocket, drone and weapons production, and was actively planning attacks on Israeli troops,… pic.twitter.com/hALIbUFTzw — Open Source Intel (@Osint613) April 9, 2026

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

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