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GUERRA

Jornalista morre na Faixa de Gaza após ataque israelense; veja vídeo

Exército israelense alega que o profissional era um terrorista-chave do Hamas e atuava sob o disfarce de repórter; emissora rejeita as acusações e denuncia a política de silenciamento da imprensa

Muhammad Samir Muhammad Washah. - (crédito: Reprodução/X)
Muhammad Samir Muhammad Washah. - (crédito: Reprodução/X)

Na manhã desta quarta-feira (8/4), um ataque israelense com drone na Faixa de Gaza resultou na morte do jornalista Muhammad Washah, reacendendo discussões sobre a segurança de profissionais de imprensa em áreas de conflito armado. O caso ocorreu na estrada Al-Rashid da Cidade de Gaza. O veículo em que ele estava foi atingido, explodiu em seguida e foi tomado pelas chamas

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As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o ataque se deu por Washah não atuar apenas como correspondente da emissora Al Jazeera Mubasher mas como um “terrorista-chave” do Hamas, sendo envolvido diretamente na produção de armas, desenvolvimento de drones e planejamento de ataques contra tropas israelenses. A alegação ainda diz que ele operava “sob o disfarce de jornalista”.

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De acordo com a versão israelense, informações de inteligência e materiais apreendidos durante operações militares indicariam que Washah teria ligação com unidades estratégicas do grupo, incluindo atuação em setores de armamento desde 2022. O exército afirmou também que o ataque foi realizado com “munição de precisão” e medidas para reduzir possíveis danos a civis.

Em nota oficial, a Al Jazeera rejeitou as acusações e confirmou a morte de seu correspondente como um profissional em exercício da função jornalística. A emissora classificou o episódio como uma violação grave do direito internacional e acusou Israel de adotar uma política sistemática de silenciamento da imprensa.

Tensão no cenário internacional

A morte do jornalista ocorre em meio ao conflito na região, que envolve não apenas Israel e o Hamas, mas também outros atores do chamado “Eixo da Resistência”, grupo que inclui uma aliança informal de grupos e países que se opõem a Israel, com apoio do Irã.

A morte de Muhammad Washah elevou a lista de jornalistas mortos durante a cobertura do conflito em Gaza, evidenciando o desafio da cobertura em áreas de combate. Desde outubro de 2023, foi contabilizado 262 mortes de comunicadores. 

Enquanto investigações independentes não são concluídas, o episódio segue como mais um ponto de tensão em um conflito que ultrapassa fronteiras locais e continua a mobilizar a atenção da comunidade internacional.

Veja o vídeo do ataque:

 

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 09/04/2026 15:41
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