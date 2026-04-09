Jornalista morre na Faixa de Gaza após ataque israelense; veja vídeo

Na manhã desta quarta-feira (8/4), um ataque israelense com drone na Faixa de Gaza resultou na morte do jornalista Muhammad Washah, reacendendo discussões sobre a segurança de profissionais de imprensa em áreas de conflito armado. O caso ocorreu na estrada Al-Rashid da Cidade de Gaza. O veículo em que ele estava foi atingido, explodiu em seguida e foi tomado pelas chamas
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As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o ataque se deu por Washah não atuar apenas como correspondente da emissora Al Jazeera Mubasher mas como um “terrorista-chave” do Hamas, sendo envolvido diretamente na produção de armas, desenvolvimento de drones e planejamento de ataques contra tropas israelenses. A alegação ainda diz que ele operava “sob o disfarce de jornalista”.
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De acordo com a versão israelense, informações de inteligência e materiais apreendidos durante operações militares indicariam que Washah teria ligação com unidades estratégicas do grupo, incluindo atuação em setores de armamento desde 2022. O exército afirmou também que o ataque foi realizado com “munição de precisão” e medidas para reduzir possíveis danos a civis.
Em nota oficial, a Al Jazeera rejeitou as acusações e confirmou a morte de seu correspondente como um profissional em exercício da função jornalística. A emissora classificou o episódio como uma violação grave do direito internacional e acusou Israel de adotar uma política sistemática de silenciamento da imprensa.
Tensão no cenário internacional
A morte do jornalista ocorre em meio ao conflito na região, que envolve não apenas Israel e o Hamas, mas também outros atores do chamado “Eixo da Resistência”, grupo que inclui uma aliança informal de grupos e países que se opõem a Israel, com apoio do Irã.
A morte de Muhammad Washah elevou a lista de jornalistas mortos durante a cobertura do conflito em Gaza, evidenciando o desafio da cobertura em áreas de combate. Desde outubro de 2023, foi contabilizado 262 mortes de comunicadores.
Enquanto investigações independentes não são concluídas, o episódio segue como mais um ponto de tensão em um conflito que ultrapassa fronteiras locais e continua a mobilizar a atenção da comunidade internacional.
Veja o vídeo do ataque:
The IDF says it killed a “key” Hamas operative in central Gaza who it claims worked as an Al Jazeera journalist, identifying him as Muhammad Washah.— Open Source Intel (@Osint613) April 9, 2026
The military says he was involved in rocket, drone and weapons production, and was actively planning attacks on Israeli troops,… pic.twitter.com/hALIbUFTzw
*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe
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