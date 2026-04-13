InícioMundo
FRUTAS

Frutas brasileiras ganham destaque em lista das melhores do mundo

Brasil conquistou três posições no ranking das 100 melhores frutas do mundo, divulgado pelo portal 'TasteAtlas'

Fechando o trio brasileiro, o guaraná obteve nota 3,9. Também originário da região amazônica, ele é mundialmente famoso pelo uso na indústria de bebidas e suplementos - (crédito: Raquel Cunha/flickr)
Fechando o trio brasileiro, o guaraná obteve nota 3,9. Também originário da região amazônica, ele é mundialmente famoso pelo uso na indústria de bebidas e suplementos - (crédito: Raquel Cunha/flickr)

O portal gastronômico TasteAtlas divulgou nesta sexta-feira (10/4) um ranking com as 100 melhores frutas do mundo. Entre os destaques, três listadas são brasileiras:  a jabuticaba, açaí e guaraná.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O levantamento é baseado em avaliações de usuários da plataforma e tem como objetivo promover comidas locais de excelência. Ao todo, foram registradas 11.072 avaliações, das quais 7.455 foram consideradas legítimas pelo sistema. Segundo o site, mecanismos específicos são utilizados para identificar usuários reais e descartar interações de bots, o que garante maior credibilidade ao ranking.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

1. Jabuticaba 

jabuticaba
A jabuticaba contêm antioxidantes, cálcio, potássio, ferro, fósforo e vitaminas C e E (foto: Reprodução/Freepick)

A jabuticaba aparece como a fruta brasileira mais bem colocada, ocupando a 18ª posição, com nota 4,3 (de 5). Entre os avaliadores, 83% afirmam consumir o alimento, enquanto 17% se dizem indiferentes. “Uma das frutas mais deliciosas devido ao seu sabor doce e tropical”, escreveu um internauta.

Em 2023, a jabuticaba chegou a ocupar o segundo lugar no ranking das 100 frutas. No ano passado, ficou na décima posição. Na plataforma, a fruta está associada aos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, sendo listada como “uva brasileira”.

2. Açaí

açai
O açaí é rico em antioxidantes (antocianinas), gorduras saudáveis, fibras, vitaminas A, C e E (foto: Reprodução/Freepick)

Já o açaí ocupa a 39ª posição, com nota 4,1. Entre os usuários, 78% dizem consumir, 20% são indiferentes e apenas 2% afirmam não gostar. Nativo da floresta amazônica, o alimento é tradicionalmente consumido de forma salgada na região Norte, acompanhado de peixe, charque e farinha. Em outras partes do país, como na capital federal, popularizou-se em versões doces, com combinações como paçoca e leite condensado.

“Deveria ser a número 1, nenhuma fruta avaliada antes dela chega perto”, afirmou um usuário. Atualmente, o açaí movimenta uma cadeia produtiva relevante e emprega mais de 30 mil pessoas somente no estado do Pará.

3. Guaraná

guaraná fruto
Fechando o trio brasileiro, o guaraná obteve nota 3,9. Também originário da região amazônica, ele é mundialmente famoso pelo uso na indústria de bebidas e suplementos (foto: Raquel Cunha/flickr)

Fechando a lista de representantes brasileiros, o guaraná aparece na 72ª posição, com nota 3,9. Segundo o ranking, 71% dos usuários afirmam consumir o produto, enquanto 29% se dizem indiferentes. “Eu adoro beber isso”, comentou uma internauta.

Cultivado principalmente na região Norte, o guaraná é conhecido pelo sabor marcante e pelo uso em diversos produtos, como refrigerantes, gomas de mascar, barras de chocolate e xaropes.

Portal 

O TasteAtlas é uma plataforma on-line criada em 2018 pelo jornalista Matija Babi, com o objetivo de funcionar como um guia de viagens e uma enciclopédia gastronômica mundial, catalogando pratos tradicionais, ingredientes locais e restaurantes autênticos de todo o mundo. A fruta que lidera o ranking deste ano é a Truskawka kaszubska, uma variedade de morango da Polônia. Em segundo lugar aparece uma variação do pêssego, chamada Rodakina Naoussas, da Grécia. Em terceiro, o pêssego espanhol Melocotón de Calanda. Na 100ª posição está o damasco armênio, da Armênia.

O reconhecimento internacional das frutas brasileiras abrem o espaço para maior valorização da produção local e exportação, além de reforçar biodiversidade brasileira e sua relevância no cenário gastronômico mundial.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais

  • guaraná fruto
    Fechando o trio brasileiro, o guaraná obteve nota 3,9. Também originário da região amazônica, ele é mundialmente famoso pelo uso na indústria de bebidas e suplementos Foto: Raquel Cunha/flickr
  • açai
    O açaí é rico em antioxidantes (antocianinas), gorduras saudáveis, fibras, vitaminas A, C e E Foto: Reprodução/Freepick
  • jabuticaba
    A jabuticaba contêm antioxidantes, cálcio, potássio, ferro, fósforo e vitaminas C e E Foto: Reprodução/Freepick
  • Google Discover Icon

Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 13/04/2026 15:42
SIGA
x