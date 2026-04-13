Frutas brasileiras ganham destaque em lista das melhores do mundo

O portal gastronômico TasteAtlas divulgou nesta sexta-feira (10/4) um ranking com as 100 melhores frutas do mundo. Entre os destaques, três listadas são brasileiras: a jabuticaba, açaí e guaraná.
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O levantamento é baseado em avaliações de usuários da plataforma e tem como objetivo promover comidas locais de excelência. Ao todo, foram registradas 11.072 avaliações, das quais 7.455 foram consideradas legítimas pelo sistema. Segundo o site, mecanismos específicos são utilizados para identificar usuários reais e descartar interações de bots, o que garante maior credibilidade ao ranking.
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1. Jabuticaba
A jabuticaba aparece como a fruta brasileira mais bem colocada, ocupando a 18ª posição, com nota 4,3 (de 5). Entre os avaliadores, 83% afirmam consumir o alimento, enquanto 17% se dizem indiferentes. “Uma das frutas mais deliciosas devido ao seu sabor doce e tropical”, escreveu um internauta.
Em 2023, a jabuticaba chegou a ocupar o segundo lugar no ranking das 100 frutas. No ano passado, ficou na décima posição. Na plataforma, a fruta está associada aos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, sendo listada como “uva brasileira”.
2. Açaí
Já o açaí ocupa a 39ª posição, com nota 4,1. Entre os usuários, 78% dizem consumir, 20% são indiferentes e apenas 2% afirmam não gostar. Nativo da floresta amazônica, o alimento é tradicionalmente consumido de forma salgada na região Norte, acompanhado de peixe, charque e farinha. Em outras partes do país, como na capital federal, popularizou-se em versões doces, com combinações como paçoca e leite condensado.
“Deveria ser a número 1, nenhuma fruta avaliada antes dela chega perto”, afirmou um usuário. Atualmente, o açaí movimenta uma cadeia produtiva relevante e emprega mais de 30 mil pessoas somente no estado do Pará.
3. Guaraná
Fechando a lista de representantes brasileiros, o guaraná aparece na 72ª posição, com nota 3,9. Segundo o ranking, 71% dos usuários afirmam consumir o produto, enquanto 29% se dizem indiferentes. “Eu adoro beber isso”, comentou uma internauta.
Cultivado principalmente na região Norte, o guaraná é conhecido pelo sabor marcante e pelo uso em diversos produtos, como refrigerantes, gomas de mascar, barras de chocolate e xaropes.
Portal
O TasteAtlas é uma plataforma on-line criada em 2018 pelo jornalista Matija Babi, com o objetivo de funcionar como um guia de viagens e uma enciclopédia gastronômica mundial, catalogando pratos tradicionais, ingredientes locais e restaurantes autênticos de todo o mundo. A fruta que lidera o ranking deste ano é a Truskawka kaszubska, uma variedade de morango da Polônia. Em segundo lugar aparece uma variação do pêssego, chamada Rodakina Naoussas, da Grécia. Em terceiro, o pêssego espanhol Melocotón de Calanda. Na 100ª posição está o damasco armênio, da Armênia.
O reconhecimento internacional das frutas brasileiras abrem o espaço para maior valorização da produção local e exportação, além de reforçar biodiversidade brasileira e sua relevância no cenário gastronômico mundial.
*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes
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