EUA negam que navios tenham passado pelo Estreito de Ormuz

As Forças Armadas dos Estados Unidos afirmaram, nesta terça-feira (14/4), por meio de um comunicado, que nenhuma embarcação passou pelo bloqueio estabelecido por Washington no Estreito de Ormuz. Nessa segunda-feira (13/4), o país iniciou um bloqueio naval com 12 navios de guerra, colocados na entrada do estreito, no Golfo de Omã.
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As autoridades norte-americanas afirmaram que o bloqueio é monitorado por 10 mil marinheiros, fuzileiros navais e aviadores. Além das embarcações, ainda há "dezenas" de aeronaves.
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"Durante as primeiras 24 horas, nenhum navio conseguiu passar pelo bloqueio dos EUA, e seis embarcações mercantes acataram as ordens das Forças dos EUA para dar meia-volta e reentrear em um porto iraniano no Golfo de Omã", diz o comunicado.
As navegações responsáveis por fazer o retorno não foram especificadas. No entanto, sites de monitoramento naval mostram que ao menos dois dos navios que deram meia-volta eram chineses, segundo o portal MarineTraffic.
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O exército norte-americano realiza bloqueio marítimo do Golfo de Omã e do Mar Arábico, assim como da costa e dos portos iranianos. Desde segunda-feira, a passagem está fechada para impedir que embarcações cheguem ou deixem o Irã.
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