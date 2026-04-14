InícioMundo
CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO

EUA negam que navios tenham passado pelo Estreito de Ormuz

Forças Armadas norte-americanas afirmaram que 10 mil militares monitoram bloqueio, realizado por 12 embarcações desde segunda-feira

Os
Os "navios de ataque" iranianos serão "eliminados" caso se aproximem do bloqueio naval dos EUA, afirmou Trump - (crédito: REUTERS/Kevin Lamarque)

As Forças Armadas dos Estados Unidos afirmaram, nesta terça-feira (14/4), por meio de um comunicado, que nenhuma embarcação passou pelo bloqueio estabelecido por Washington no Estreito de Ormuz. Nessa segunda-feira (13/4), o país iniciou um bloqueio naval com 12 navios de guerra, colocados na entrada do estreito, no Golfo de Omã. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As autoridades norte-americanas afirmaram que o bloqueio é monitorado por 10 mil marinheiros, fuzileiros navais e aviadores. Além das embarcações, ainda há "dezenas" de aeronaves.  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Durante as primeiras 24 horas, nenhum navio conseguiu passar pelo bloqueio dos EUA, e seis embarcações mercantes acataram as ordens das Forças dos EUA para dar meia-volta e reentrear em um porto iraniano no Golfo de Omã", diz o comunicado.

As navegações responsáveis por fazer o retorno não foram especificadas. No entanto, sites de monitoramento naval mostram que ao menos dois dos navios que deram meia-volta eram chineses, segundo o portal MarineTraffic

O exército norte-americano realiza bloqueio marítimo do Golfo de Omã e do Mar Arábico, assim como da costa e dos portos iranianos. Desde segunda-feira, a passagem está fechada para impedir que embarcações cheguem ou deixem o Irã. 

Saiba Mais

 

 

  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 14/04/2026 18:27
SIGA
x