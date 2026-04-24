Imagem de família separada pelo ICE vence o World Press Photo

Em prantos, as duas filhas do imigrante equatoriano Luis (o nome não foi divulgado) agarram-se ao suéter do pai, enquanto ele é levado pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), nos corredores da Corte de Nova York. A repórter fotográfica independente Carol Guzy, 70 anos, cobria as audiências com solicitantes de asilo quando registrou a cena, em 26 de agosto de 2025. A imagem venceu a categoria "Foto do Ano", a principal do World Press Photo, o prêmio mais importante do fotojornalismo mundial. Em entrevista ao Correio, Guzy se disse "encantada" com o fato de "um prêmio tão prestigiado oferecer reconhecimento a uma história em evolução".

"Essa imagem simboliza o sofrimento enfrentado por incontáveis solicitantes de asilo, cujas famílias são destroçadas pela deportação em massa do presidente Donald Trump", explicou a repórter fotográfica. "O trabalho destaca a importância crítica dessa história em âmbito mundial. Crianças traumatizadas acabam no fogo cruzado, famílias se desintegram e o medo de espalha entre a comunidade de imigrantes, que precisa lidar com as batidas (do ICE)", acrescentou.

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Guzy contou que documentou detenções feitas pelo ICE, na Corte de Nova York, entre junho e dezembro de 2005. "Esta foi uma de muitas separações familiares que presenciei, de forma dolorosa. Não podemos ignorar o choro das crianças, inocentes. Na foto, as jovens agarram-se com força ao pai, Luis. São solicitantes de asilo equatorianos que aguardavam em uma fila. Há caos, os agentes puxam as mãos das garotas, enquanto a família chora. Em um instante, o destino de Luis é selado", relatou. "O desespero dessas garotas, agarradas ao pai, comoveu as pessoas de modo visceral. O elo entre pais e filhos é primal e profundo. Meu pai morreu quando eu tinha seis anos. Entendo muito bem o vazio eterno da perda no coração de uma criança."

Carol Guzy, a ganhadora do prêmio: "Não podemos ignorar o choro das crianças, inocentes" (foto: Arquivo pessoal)

Na opinião da fotógrafa premiada com o World Press Photo, apesar da necessidade de uma reforma migratória, há dúvidas sobre as táticas do governo. "Solicitantes de asilo são enviados à Justiça acreditando que terão acesso ao processo legal. Cocha, esposa de Luis, declarou que gostaria que o governo fosse mais humano", disse Carol Guzy. Ela admitiu que a Primeira Emenda da Constituição — que defende a liberdade de expressão — está sob ataque. "Há grande poder em fotos como essa para informar, educar e oferecer um insight para a humanidade. Há uma divisão política nos EUA, e a cobertura está sujeita a consequências ditadas pelas políticas do governo. Talvez a imagem nos leve a questionar: isso é o que somos? Espero que este reconhecimento sirva de inspiração para os mais experientes da nossa profissão!", opinou.