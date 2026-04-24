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Estados Unidos

Imagem de família separada pelo ICE vence o World Press Photo

Autora da fotografia, a norte-americana Carol Guzy, 70 anos, disse ao Correio que o registro simboliza o sofrimento enfrentado por solicitantes de asilo. Prêmio é o mais importante do fotojornalismo mundial

As filhas de Luis agarram-se ao pai, preso pela polícia da imigração - (crédito: Carol Guzy)
As filhas de Luis agarram-se ao pai, preso pela polícia da imigração - (crédito: Carol Guzy)

Em prantos, as duas filhas do imigrante equatoriano Luis (o nome não foi divulgado) agarram-se ao suéter do pai, enquanto ele é levado pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), nos corredores da Corte de Nova York. A repórter fotográfica independente Carol Guzy, 70 anos, cobria as audiências com solicitantes de asilo quando registrou a cena, em 26 de agosto de 2025. A imagem venceu a categoria "Foto do Ano", a principal do World Press Photo, o prêmio mais importante do fotojornalismo mundial. Em entrevista ao Correio, Guzy se disse "encantada" com o fato de "um prêmio tão prestigiado oferecer reconhecimento a uma história em evolução". 

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"Essa imagem simboliza o sofrimento enfrentado por incontáveis solicitantes de asilo, cujas famílias são destroçadas pela deportação em massa do presidente Donald Trump", explicou a repórter fotográfica. "O trabalho destaca a importância crítica dessa história em âmbito mundial. Crianças traumatizadas acabam no fogo cruzado, famílias se desintegram e o medo de espalha entre a comunidade de imigrantes, que precisa lidar com as batidas (do ICE)", acrescentou.

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Guzy contou que documentou detenções feitas pelo ICE, na Corte de Nova York, entre junho e dezembro de 2005. "Esta foi uma de muitas separações familiares que presenciei, de forma dolorosa. Não podemos ignorar o choro das crianças, inocentes. Na foto, as jovens agarram-se com força ao pai, Luis. São solicitantes de asilo equatorianos que aguardavam em uma fila. Há caos, os agentes puxam as mãos das garotas, enquanto a família chora. Em um instante, o destino de Luis é selado", relatou. "O desespero dessas garotas, agarradas ao pai, comoveu as pessoas de modo visceral. O elo entre pais e filhos é primal e profundo. Meu pai morreu quando eu tinha seis anos. Entendo muito bem o vazio eterno da perda no coração de uma criança." 

Carol Guzy, a vencedora do prêmio: "Eu queria que o governo Trump fosse mais humano"
Carol Guzy, a ganhadora do prêmio: "Não podemos ignorar o choro das crianças, inocentes" (foto: Arquivo pessoal)

Na opinião da fotógrafa premiada com o World Press Photo, apesar da necessidade de uma reforma migratória, há dúvidas sobre as táticas do governo. "Solicitantes de asilo são enviados à Justiça acreditando que terão acesso ao processo legal. Cocha, esposa de Luis, declarou que gostaria que o governo fosse mais humano", disse Carol Guzy. Ela admitiu que a Primeira Emenda da Constituição — que defende a liberdade de expressão — está sob ataque. "Há grande poder em fotos como essa para informar, educar e oferecer um insight para a humanidade. Há uma divisão política nos EUA, e a cobertura está sujeita a consequências ditadas pelas políticas do governo. Talvez a imagem nos leve a questionar: isso é o que somos? Espero que este reconhecimento sirva de inspiração para os mais experientes da nossa profissão!", opinou. 

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 24/04/2026 05:55
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