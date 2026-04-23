Lula reafirma que é mais caro bancar presidiários do que investir em educação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a comparar, nesta quinta-feira (23/4), gastos por presos alocados em penitenciárias com investimentos em educação.
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"Sabe quanto custa um preso numa cadeia em São Paulo? R$ 35 mil por ano, mais que o dobro do que custa formar uma pessoa no Instituto Federal. Nos presídios de segurança máxima do Brasil, o custo é de R$ 40 mil por ano, o dobro que custa formar um engenheiro espacial", afirmou Lula, em discurso na cerimônia de entrega do VivaLeitura, em Brasília.
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Francisco Artur de LimaRepórter
Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio