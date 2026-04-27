Lutador revela vídeo "secreto" de OVNI na Área 51; veja

O lutador norte-americano Logan Paul divulgou imagens consideradas por ele como “uma das melhores já registradas” de um objeto voador não identificado (OVNI), gravadas originalmente nos anos 1990 nas proximidades da misteriosa Área 51, nos Estados Unidos.

Segundo Paul, o vídeo estava sob posse do pesquisador Chuck Clark, conhecido por estudar relatos e evidências relacionadas à base militar. Há cerca de três anos, o lutador chegou a oferecer US$ 100 mil pelo material, mas teve a proposta recusada. Mesmo assim decidiu registrar trechos das imagens de forma clandestina, utilizando uma câmera escondida durante uma visita.

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As gravações originais teriam sido feitas em 1995 por dois jovens de Los Angeles que dirigiam em direção ao deserto de Nevada. O ponto exato seria próximo à chamada “Black Mailbox”, local frequentemente citado por entusiastas de teorias sobre a Área 51. Durante a noite, com o carro estacionado e luzes apagadas, os dois teriam captado um objeto luminoso pairando a curta distância.

No vídeo, um disco de coloração vermelho-alaranjada aparece flutuando silenciosamente, emitindo uma luz intensa que ilumina o interior do veículo. Na gravação, é possível ouvir os autores reagindo com surpresa, descrevendo o objeto enquanto tentam se esconder.

O material já havia circulado entre especialistas. O documentarista James Fox teve acesso prévio às imagens, mas nunca as divulgou ao público. Agora, Paul apresentou o conteúdo durante participação no programa American Alchemy, comandado por Jesse Michels.

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Apesar do entusiasmo, não há comprovação científica de que o objeto registrado seja de origem extraterrestre. Especialistas costumam apontar que fenômenos atmosféricos, testes militares ou até ilusões ópticas podem explicar registros semelhantes.

A divulgação reacende o fascínio global em torno da Área 51, cuja existência só foi oficialmente reconhecida pela CIA em 2013, décadas após alimentar teorias conspiratórias. Localizada no deserto de Nevada, a base é utilizada para testes de aeronaves experimentais e tecnologias de defesa.

Confira o vídeo:

Este es el secreto metraje de ovnis de Logan Paul que filmó desde el ufólogo Chuck Clarke pic.twitter.com/WcC7oscRxj — El Alienista Doc (@DocAlienista) April 13, 2026

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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