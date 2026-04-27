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Os 50 anos do mágico que revolucionou o formato de câmera escondida

Do 'Efeito Carbonaro' aos palcos: conheça a carreira do ator e ilusionista que transformou a câmera escondida em um show de pura magia e humor

Exibido no canal truTV, 'O Efeito Carbonaro' revolucionou o formato de câmera escondida - (crédito: Reprodução/Prime Video)
Exibido no canal truTV, 'O Efeito Carbonaro' revolucionou o formato de câmera escondida - (crédito: Reprodução/Prime Video)

Nesta terça-feira (28/4), o ilusionista e ator Michael Carbonaro completa 50 anos, um marco na carreira de um dos mágicos mais carismáticos da televisão moderna. Famoso por seu programa de sucesso O Efeito Carbonaro (The Carbonaro Effect), ele conquistou o público ao misturar mágica, humor e a surpresa genuína de pessoas comuns em situações extraordinárias.

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Exibido no canal truTV, O Efeito Carbonaro revolucionou o formato de câmera escondida. Nele, Carbonaro assumia o papel de um funcionário comum — um barista, um caixa de supermercado, um técnico de informática — e realizava truques de mágica impressionantes para clientes e colegas desavisados. A reação das 'vítimas', que variava entre o espanto, a negação e a mais pura alegria, era o coração do show, transformando o cotidiano em um palco para o impossível.

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O sucesso do programa não se deve apenas aos truques bem executados, mas também à habilidade de Carbonaro como ator. Formado pela prestigiada Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York, ele utiliza sua formação teatral para criar personagens críveis e manter a naturalidade mesmo nas situações mais absurdas, tornando a mágica ainda mais convincente.

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Além da televisão, Carbonaro levou sua magia para os palcos de todo o mundo com turnês ao vivo, oferecendo uma experiência diferente, mas igualmente encantadora, para seus fãs. Ao completar 50 anos, Michael Carbonaro não celebra apenas uma data, mas uma carreira consolidada que nos lembra que a magia pode estar em qualquer lugar, bastando um pouco de talento e um bom roteiro para nos fazer acreditar.

Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/04/2026 12:19 / atualizado em 27/04/2026 12:28
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