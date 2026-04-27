Suspeito de atacar jantar com Trump é acusado formalmente

Cole Tomas Allen, 31 anos, poderá ter que passar o resto da vida atrás das grades. Durante a primeira audiência na Corte do Distrito de Columbia, em Washington D.C., o homem que tentou invadir, armado, o jantar de gala para correspondentes da Casa Branca, na noite de sábado (25/4), foi formalmente acusado pelo juiz Matthew J. Sharbaugh. O ex-professor responderá pelos crimes de tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos; transporte de arma de fogo e munição com a intenção de cometer um crime; e disparo de arma de fogo durante crime de violência. Cole foi interceptado ao correr dentro do saguão do Hotel Hilton em direção ao salão onde ocorria o jantar, com a presença do presidente Donald Trump, do vice J.D. Vance e de outras autoridades do governo, portando uma espingarda, uma pistola semiautomática e três facas.

Se considerado culpado pelos crimes, Cole provavelmente será condenado à prisão perpétua. Durante a audiência desta segunda-feira, o suspeito não se declarou nem culpado nbem inocente. Também inovocou o direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo. Ex-agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Jason Russell não vê falhas no esquema de segurança montado no Hotel Hilton. Ele contou ao Correio que foram criadas camadas de perímetro de segurança e que Cole não conseguiu ultrapassar a mais externa. Leia mais no impresso do Correio Braziliense desta terça-feira.

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