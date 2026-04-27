Evento no Museu Nacional discute saúde e educação pública

O Museu Nacional da República, no centro da capital federal, recebe, na tarde desta segunda-feira (27/4), o seminário PSE DNA do Brasil: Governança, Indicadores e Proteção Integral na Educação Pública, que reúne gestores, especialistas e autoridades de diversas regiões do país para discutir a integração entre saúde e educação nas escolas públicas.
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O encontro, organizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte (Idecace), tem como foco principal transformar políticas públicas intersetoriais em ações concretas no cotidiano escolar. A proposta é fortalecer a execução do Programa Saúde na Escola (PSE) por meio de planejamento estratégico, uso de indicadores e monitoramento contínuo.
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Durante a abertura, os palestrantes destacaram a importância da articulação entre diferentes áreas para garantir a efetividade das políticas públicas voltadas à infância e à adolescência. A iniciativa busca não apenas ampliar o alcance do programa, mas também qualificar as ações desenvolvidas nas redes públicas de ensino, com impacto direto na vida dos estudantes.
O secretário interino da Sejus-DF, Jaime Santana, destacou que o principal objetivo do seminário é aprimorar o diagnóstico das necessidades de crianças e adolescentes atendidos pelos programas da pasta, com apoio de tecnologia aplicada. “A importância maior desse evento é justamente entender as demandas desse público, que já está inserido em outras iniciativas da Secretaria, a partir de um sistema tecnológico desenvolvido em parceria com o Idecace. A ideia é transformar essas crianças e adolescentes em cidadãos melhores no futuro”, afirmou.
O presidente do Idecace, Wilson Cardoso, também destacou resultados do projeto O DNA do Brasil, parte do PSE, que atua na identificação de talentos esportivos e na orientação vocacional de crianças e adolescentes, a partir de avaliações que envolvem aspectos biológicos, psicológicos, sociais e motores. Segundo ele, a metodologia já permitiu a avaliação inicial de cerca de 1,5 mil crianças no Distrito Federal e vai além da saúde física, incluindo análises psicossociais e de desempenho escolar. “A gente não só identifica, mas também desenvolve e encaminha essas crianças, seja para apoio pedagógico, esportivo ou até para o mercado de trabalho no futuro”, explicou.
O evento
Ao longo da programação, especialistas reconhecidos nacionalmente conduzem painéis sobre temas como segurança jurídica, financiamento de políticas públicas, uso de dados na gestão e a atuação integrada de profissionais da saúde no ambiente escolar. A proposta é oferecer ferramentas práticas para gestores que atuam diretamente na implementação do programa.
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Segundo os organizadores, a iniciativa pretende estabelecer um novo padrão para políticas públicas intersetoriais, com foco na eficiência, transparência e sustentabilidade das ações. A expectativa é que as discussões realizadas no seminário contribuam para o fortalecimento do programa em estados e municípios, ampliando a integração entre educação, saúde, assistência social e justiça.
O evento segue ao longo da tarde com debates e apresentações técnicas, reunindo diferentes experiências e propostas para aprimorar a governança do Programa Saúde na Escola em todo o país.
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Por Carlos Silva
postado em 27/04/2026 16:34