Corpo de mulher trans será enterrado nesta terça (28/4)

Mulher trans encontrada morta dentro de casa será enterrada no Novo Gama - (crédito: Divulgação)

O enterro de Valeska Barbosa, 36 anos, mulher trans encontrada morta dentro de casa no condomínio Porto Rico, em Santa Maria, no último sábado (25/4), será realizado nesta terça-feira (28/4), no Cemitério Parque Memorial Novo Gama, no Entorno do DF, às 15h.

“Hoje, o céu recebe um anjo livre que continuará brilhando em cada lembrança, em cada história, em cada coração que te ama. Valeska, presente. Te amaremos para sempre”, diz o texto divulgado pela família.

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A despedida tem sido organizada como um momento de homenagem à vida de Valeska, marcada, segundo pessoas próximas, por coragem, afeto e autenticidade. Em materiais divulgados pela família, ela é lembrada como alguém que “foi luz, amor e liberdade” e cuja memória deve permanecer viva entre aqueles que conviveram com ela.

Para facilitar a participação, foi disponibilizado um ônibus gratuito, com saída prevista às 14h da quadra de esportes das Quadras 208/308 de Santa Maria, região onde Valeska vivia. A iniciativa busca garantir que amigos e moradores da comunidade possam prestar as últimas homenagens.

O clima entre familiares e conhecidos é de comoção e indignação. Além do luto, há também cobranças por respostas sobre as circunstâncias da morte. A família agora busca respostas e responsabilização pelo crime. “A gente só quer justiça”, disse a irmã da vítima, Sandra Amâncio.