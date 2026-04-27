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STF cobra explicações do GDF sobre uso de área verde na capitalização do BRB

Ministro solicitou, na sexta-feira (24/4), dados sobre a inclusão da Serrinha do Paranoá em lei que permite uso de imóveis públicos para reforçar caixa do banco

Ministro solicita dados sobre inclusão da Serrinha do Paranoá em lei que permite uso de imóveis públicos para reforçar caixa do banco - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Ministro solicita dados sobre inclusão da Serrinha do Paranoá em lei que permite uso de imóveis públicos para reforçar caixa do banco - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes solicitou à governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), esclarecimentos sobre a utilização da Gleba A da Serrinha do Paranoá nas medidas de apoio financeiro ao Banco de Brasília (BRB). O pedido foi formalizado em documento assinado na sexta-feira (24/4), antes do envio à Câmara Legislativa do DF do projeto que altera a Lei nº 7.845/2026, para retirar dois imóveis da lista de ativos que poderiam ser usados como garantia ao banco. Um desses imóveis é a Gleba A.

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A área está entre os nove imóveis públicos listados na Lei Distrital que estabelece ações para a capitalização do BRB. A legislação autoriza o Governo do Distrito Federal (GDF) a utilizar esses bens como garantia para a obtenção de empréstimos, com o objetivo de recompor a liquidez da instituição financeira.

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No ofício encaminhado, o ministro solicita que as informações sejam prestadas pelos canais oficiais do STF, incluindo sistemas eletrônicos de peticionamento e protocolo, além de meios excepcionais, como fax e correspondência. O documento também menciona o envio da petição inicial relacionada ao caso.


Nos últimos meses, a inclusão da Serrinha do Paranoá nesse processo tem sido alvo de questionamentos judiciais, com ações que buscam impedir sua utilização. O pedido de informações feito por Gilmar Mendes ocorre no âmbito de uma reclamação constitucional que também solicita a proibição do uso da área para esse fim.

Diante das controvérsias, a governadora já havia sinalizado a retirada do imóvel da lista. Nesta segunda-feira (27/4), o GDF encaminhou à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) um projeto de lei para excluir dois imóveis públicos da norma: um terreno localizado no SIA Trecho Serviço Público LT G, atualmente utilizado para a prestação de serviços de saúde, e a Gleba A, na região conhecida como Serrinha do Paranoá, com cerca de 716 hectares.

A proposta ainda depende de análise dos deputados distritais. O BRB conduz um processo de reforço de capital e busca viabilizar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões, com uso de bens do GDF como garantia. Paralelamente, a instituição também trabalha na venda de ativos como estratégia para fortalecer a liquidez.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 27/04/2026 16:50
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