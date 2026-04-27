Itamaraty confirma que ataque israelense matou dois brasileiros no Líbano

Desde o início do cessar fogo, ataques de Israel já mataram 40 civis no Líbano - (crédito: Anwar Amro/AFP)

O Ministério das Relações Exteriores confirmou, nesta segunda-feira (27/4), que uma criança brasileira, de 11 anos, a mãe, também brasileira, e o pai foram mortos pelas Forças de Defesa de Israel, no Líbano. O outro filho do casal, também brasileiro, está hospitalizado.

O ataque ocorreu no domingo (26), no distrito de Bint Jeil, no Sul do Líbano. O cessar-fogo entre os dois países, que deveria durar até maio, continua sendo interrompido por bombardeios na região.

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“Ao expressar sinceras condolências aos familiares das vítimas, o Brasil reitera sua mais veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah”, afirma o Itamaraty, em nota.

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As demolições de residências e de demais estruturas civis no sul do Líbano também são condenadas pelo Ministério das Relações Exteriores. O documento exorta o cumprimento integral dos termos do cessar-fogo por ambas as partes e a retirada das forças israelenses que invadiram o território libanês.

Ainda segundo o Itamaraty, a embaixada brasileira em Beirute está em contato com a família dos brasileiros mortos para prestar assistência, inclusive à outra criança hospitalizada.

A ofensiva israelense no Líbano já deixou mais de 2.500 civis mortos. Na semana passada, um bombardeio resultou na morte da jornalista Amal Khalil , além de outras quatro pessoas. Segundo a rede Aljazeera, pelo menos 40 pessoas foram mortas por ataques israelenses desde o início do cessar-fogo em abril.

Leia a nota do Itamaraty na íntegra:

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação e pesar, das mortes, em 26/4, de criança brasileira, de 11 anos, de sua mãe, também brasileira, e de seu pai libanês, vítimas de ataque das Forças de Defesa de Israel. Outro filho do casal, igualmente brasileiro, encontra-se hospitalizado. A família encontrava-se em sua residência, no distrito de Bint Jeil, no Sul do Líbano, no momento do bombardeio.

Esse ataque constitui mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, as quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, assim como de uma jornalista e de dois integrantes franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).

Ao expressar sinceras condolências aos familiares das vítimas, o Brasil reitera sua mais veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah. Condena, ainda, as demolições sistemáticas de residências e de outras estruturas civis no sul do Líbano, levadas a efeito, ao longo das últimas semanas, pelas forças israelenses, e a persistência do deslocamento forçado de mais de um milhão de libaneses.

Nesse contexto, o Brasil exorta as partes ao cumprimento integral dos termos da Resolução 1701 (2006) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que estabeleceu os termos do cessar-fogo que encerrou a guerra de 2006, e à imediata cessação das hostilidades, com a retirada completa das forças israelenses do território libanês.

A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com a família dos brasileiros falecidos para prestar assistência consular, incluindo para o filho hospitalizado."











