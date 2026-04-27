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Guerra no Líbano

Itamaraty confirma que ataque israelense matou dois brasileiros no Líbano

Vítimas são mãe e filho. O pai, libanês, também foi morto e outra criança brasileira está hospitalizada

Desde o início do cessar fogo, ataques de Israel já mataram 40 civis no Líbano - (crédito: Anwar Amro/AFP)
Desde o início do cessar fogo, ataques de Israel já mataram 40 civis no Líbano - (crédito: Anwar Amro/AFP)

O Ministério das Relações Exteriores confirmou, nesta segunda-feira (27/4), que uma criança brasileira, de 11 anos, a mãe, também brasileira, e o pai foram mortos pelas Forças de Defesa de Israel, no Líbano. O outro filho do casal, também brasileiro, está hospitalizado.

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O ataque ocorreu no domingo (26), no distrito de Bint Jeil, no Sul do Líbano. O cessar-fogo entre os dois países, que deveria durar até maio, continua sendo interrompido por bombardeios na região.

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“Ao expressar sinceras condolências aos familiares das vítimas, o Brasil reitera sua mais veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah”, afirma o Itamaraty, em nota. 

As demolições de residências e de demais estruturas civis no sul do Líbano também são condenadas pelo Ministério das Relações Exteriores. O documento exorta o cumprimento integral dos termos do cessar-fogo por ambas as partes e a retirada das forças israelenses que invadiram o território libanês. 

Ainda segundo o Itamaraty, a embaixada brasileira em Beirute está em contato com a família dos brasileiros mortos para prestar assistência, inclusive à outra criança hospitalizada. 

A ofensiva israelense no Líbano já deixou mais de 2.500 civis mortos. Na semana passada, um bombardeio resultou na morte da jornalista Amal Khalil , além de outras quatro pessoas. Segundo a rede Aljazeera, pelo menos 40 pessoas foram mortas por ataques israelenses desde o início do cessar-fogo em abril. 

Leia a nota do Itamaraty na íntegra:

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com consternação e pesar, das mortes, em 26/4, de criança brasileira, de 11 anos, de sua mãe, também brasileira, e de seu pai libanês, vítimas de ataque das Forças de Defesa de Israel. Outro filho do casal, igualmente brasileiro, encontra-se hospitalizado. A família encontrava-se em sua residência, no distrito de Bint Jeil, no Sul do Líbano, no momento do bombardeio.

Esse ataque constitui mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril, as quais já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, assim como de uma jornalista e de dois integrantes franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).

Ao expressar sinceras condolências aos familiares das vítimas, o Brasil reitera sua mais veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah. Condena, ainda, as demolições sistemáticas de residências e de outras estruturas civis no sul do Líbano, levadas a efeito, ao longo das últimas semanas, pelas forças israelenses, e a persistência do deslocamento forçado de mais de um milhão de libaneses.

Nesse contexto, o Brasil exorta as partes ao cumprimento integral dos termos da Resolução 1701 (2006) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que estabeleceu os termos do cessar-fogo que encerrou a guerra de 2006, e à imediata cessação das hostilidades, com a retirada completa das forças israelenses do território libanês.

A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com a família dos brasileiros falecidos para prestar assistência consular, incluindo para o filho hospitalizado."

 

  • Smoke rises following an airstrike from targeted areas in Kfar Tibnit, in southern Lebanons Nabatieh province on April 26, 2026. Lebanon was drawn into the Middle East war on March 2 when Tehran-backed militant group Hezbollah launched attacks on Israel to avenge the killing of the Iranian leader. Israel has responded with broad strikes across Lebanon and a ground offensive. (Photo by AFP)
    Smoke rises following an airstrike from targeted areas in Kfar Tibnit, in southern Lebanons Nabatieh province on April 26, 2026. Lebanon was drawn into the Middle East war on March 2 when Tehran-backed militant group Hezbollah launched attacks on Israel to avenge the killing of the Iranian leader. Israel has responded with broad strikes across Lebanon and a ground offensive. (Photo by AFP) AFP
  • Smoke rises from targeted areas in the town of Choukîne, in Lebanon Nabatieh province following an airstrike, on April 26, 2026. Lebanon was drawn into the Middle East war on March 2 when Tehran-backed militant group Hezbollah launched attacks on Israel to avenge the killing of the Iranian leader. Israel has responded with broad strikes across Lebanon and a ground offensive. (Photo by AFP)
    Smoke rises from targeted areas in the town of Choukîne, in Lebanon Nabatieh province following an airstrike, on April 26, 2026. Lebanon was drawn into the Middle East war on March 2 when Tehran-backed militant group Hezbollah launched attacks on Israel to avenge the killing of the Iranian leader. Israel has responded with broad strikes across Lebanon and a ground offensive. (Photo by AFP) AFP
  • Smoke rises from explosions during Israeli military activity amid a fragile ceasefire in the southern Lebanese town of Taybeh on April 27, 2026. (Photo by Abbas Fakih / AFP)
    Smoke rises from explosions during Israeli military activity amid a fragile ceasefire in the southern Lebanese town of Taybeh on April 27, 2026. (Photo by Abbas Fakih / AFP) AFP
  • AFP covers the war in the Middle East t Created
    AFP covers the war in the Middle East t Created AFP

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 27/04/2026 19:52 / atualizado em 27/04/2026 20:20
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