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ESTADOS UNIDOS

Melania acusa Jimmy Kimmel de incitar atentado contra Trump

Presidente e primeira-dama pediram a demissão do apresentador após piada feita antes do ataque a jantar com o presidente

Trump também se manifestou sobre o programa e declarou que
Trump também se manifestou sobre o programa e declarou que "Jimmy Kimmel deveria ser imediatamente demitido pela Disney e ABC". - (crédito: AFP)

A primeira-dama Melania Trump pediu a demissão do apresentador Jimmy Kimmel após piada feita antes do atentado contra Donald Trump no sábado (24/4). Na última quinta-feira (23/4), em apresentação que ironizava evento do presidente americano, Kimmel afirmou que Melania tinha "um brilho de uma futura viúva".

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“A retórica odiosa e violenta de Kimmel tem a intenção de dividir nosso país”, escreveu a primeira-dama em publicação nas redes sociais. “Seu monólogo sobre minha família não é comédia — suas palavras são corrosivas e aprofundam a doença política dentro da América”.

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O vídeo de Kimmel foi compartilhado por apoiadores do presidente, que culparam o apresentador pela invasão de um homem armado que tinha Trump como alvo. 

Melania pediu ainda a demissão do comediante, a quem ela afirmou se esconder “atrás da ABC porque sabe que a rede continuará fornecendo cobertura para protegê-lo”. “Quantas vezes a liderança da ABC vai permitir o comportamento atroz de Kimmel às custas de nossa comunidade”, declarou. 

Trump também se manifestou sobre o programa e declarou que “Jimmy Kimmel deveria ser imediatamente demitido pela Disney e ABC”.

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 27/04/2026 17:42
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