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Trump anuncia luta de UFC no jardim da Casa Branca

Evento da corporação de artes marciais mistas ocorrerá no dia 14 de junho, data de aniversário de 80 anos do presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado de do lutador brasileiro, Alex Poatan, outros lutadores do UFC e o cinturão do evento - (crédito: AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado de do lutador brasileiro, Alex Poatan, outros lutadores do UFC e o cinturão do evento - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (6/5) a realização do UFC Freedom 250, evento especial da Ultimate Fighting Championship. O conjunto de lutas ocorrerá no dia 14 de junho, data de aniversário de 80 anos do republicano. Também será realizado como parte das celebrações aos 250 anos da independência do país norte-americano. 

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O anúncio foi feito ao lardo do lutador brasileiro Alex Pereira, o Poatan, como é apelidado. Outros atletas também estavam presentes no Salão Oval da Casa Branca. O brasileiro enfrentará o francês Ciryl Gane em uma das lutas do card. O confronto principal, no entanto, será entre Ilia Topuria e Justin Gaethje. "Eu o vi nocautear muita gente. É isso que ele faz, ele nocauteia pessoas. Ele tem uma mão grande e poderosa", disse o presidente sobre Poatan.

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As lutas serão em estrutura que será montada no jardim da sede do poder Executivo. A programação receberá quatro mil espectadores convidados. No entanto, será aberta ao público geral. A área montada poderá receber até 100 mil pessoas. 

"Vai ser o maior show da Terra. Como vocês sabem, dia 14 de junho. Teremos uma grande luta. Isso nunca mais vai acontecer. Nunca aconteceu antes. E serão os melhores lutadores, os quatro melhores lutadores estão bem atrás de mim, todos campeões. E vai acontecer bem em frente à Casa Branca", disse Trump.  

"Queria agradecer a oportunidade de estar lutando na Casa Branca. Como o senhor falou, é um evento único, onde todos queriam estar lutando e a gente está fazendo parte deste momento tão especial", agradeceu Alex Pereira. 

Veja todas as lutas que acontecerão no UFC Freedom 250: 

  • Peso-leve: Ilia Topuria x Justin Gaethje (unificação do cinturão)
  • Peso-pesado: Alex Poatan x Ciryl Gane (cinturão interino)
  • Peso-galo: Sean O'Malley x Aiemann Zahabi
  • Peso-leve: Mauricio Ruffy x Michael Chandler
  • Peso-médio: Bo Nickal x Kyle Daukaus
  • Peso-pena: Diego Lopes x Steve Garcia
  • Peso-pesado: Josh Hokit x Derrick Lewis

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 06/05/2026 19:01
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