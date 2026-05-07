OMS confirma cinco casos de hantavírus

A agência da ONU espera que o surto no MV Hondius, que atualmente navega de Cabo Verde em direção ao arquipélago espanhol das Canárias, seja "limitado". - (crédito: Centros de Controle e Prevenc?a?o de Doenc?as/Divulgac?a?o)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou para cinco, nesta quinta-feira (7/5), o número de casos confirmados de hantavírus devido a um surto em um cruzeiro, além de outros três suspeitos, e advertiu que mais casos poderiam ser notificados.

A agência da ONU espera que o surto no MV Hondius, que atualmente navega de Cabo Verde em direção ao arquipélago espanhol das Canárias, seja "limitado".

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"Até hoje, foram sinalizados oito casos, incluindo três óbitos. Cinco desses oito casos foram confirmados como causados pelo hantavírus, e os outros três são suspeitos", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra.

Ele apontou para a cepa Andes, presente na América Latina e a única na qual foram documentados casos de contágio entre pessoas.

"Tendo em conta o período de incubação do vírus Andes, que pode chegar a até seis semanas, é possível que sejam notificados mais casos", acrescentou.

O navio, com bandeira holandesa, zarpou de Ushuaia, no sul da Argentina, em 1º de abril para um cruzeiro pelo Atlântico com destino a Cabo Verde. Na quarta-feira, partiu para a ilha canária de Tenerife.

Tedros afirma estar em contato com o capitão do navio. "Ele me disse que o ânimo melhorou consideravelmente desde que o navio voltou a operar. Agradeço-lhe por tudo o que fez para proteger as pessoas sob sua responsabilidade", declarou.

Segundo o diretor de operações de alerta e resposta a emergências sanitárias da organização, Abdi Rahman Mahamud, acredita-se "que este será um surto limitado se forem implementadas medidas de saúde pública e se houver solidariedade entre países".

A diretora do departamento da OMS para prevenção e preparação frente a epidemias e pandemias, Maria Van Kerkhove, afirmou, por sua vez, que "não se trata do início de uma epidemia".

O hantavírus costuma ser transmitido através de roedores infetados, normalmente pela urina, fezes e saliva.

Tedros afirmou que a Argentina enviará 2.500 kits de diagnóstico a laboratórios de cinco países.