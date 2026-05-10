Israel deporta o ativista Thiago Ávila após dez dias de detenção

Preso desde o fim de abril, o ativista brasileiro Thiago Ávila foi deportado por Israel neste domingo (10/5), informou o Ministério de Relações Exteriores do país. Além de Ávila, Israel também deportou o espanhol-paquistanês Saif Abu Keshek "após a conclusão de investigações", segundo nota.

Ávila e Keshek estavam detidos em Ashkelon, ao norte da Faixa de Gaza, desde o último dia 30, em uma flotilha de ajuda humanitária que partia em direção a Gaza. Naquele dia, a embarcação foi abordada por forças israelenses perto da costa da ilha grega de Creta, e os ativistas foram presos.

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A prisão gerou reação de órgãos internacionais, e a Organização das Nações Unidas (ONU) pediu na última quarta-feira (6/5) a "libertação imediata" dos ativistas, que foram detidos em águas internacionais e sem a apresentação de acusações formais, segundo a entidade. No dia anterior, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia classificado a ação do governo israelense como "injustificável".

A flotilha, formada por embarcações que partiram da França, Espanha e Itália, tinha como objetivo romper o bloqueio imposto por Israel a Gaza e entregar suprimentos ao território palestino.

*Com informações da Associated Press

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