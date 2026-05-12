Trump diz que todos os presos políticos venezuelanos serão libertados

O presidente desembarca na Flórida para o fim de semana: negociações congeladas e planos de ataque - (crédito: Jim Watson/AFP)

O presidente norte-americano, Donald Trump, declarou, nesta terça-feira (12/5), que "todos" os presos políticos venezuelanos serão libertados e voltou a elogiar o "grande trabalho" da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Vamos tirar todos eles" das prisões, declarou o republicano à imprensa antes de embarcar para a China.

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O governo de Delcy Rodríguez assegura que a recente lei de anistia beneficiou mais de 8.000 pessoas, número questionado por familiares e organizações de defesa dos direitos humanos.

"Delcy está fazendo um grande trabalho", assegurou o republicano, que ordenou a captura e a saída do país do presidente Nicolás Maduro e sua esposa, em janeiro.

"O povo da Venezuela está contente com o que aconteceu. Não podem nem acreditar. Estão dançando nas ruas", afirmou Trump.

Em uma entrevista recente, o presidente americano tinha voltado a lançar a ideia de que a Venezuela se tornasse o 51º estado da União, uma sugestão que gerou irritação no governo venezuelano, disposto a manter o poder.

"Temos a Exxon, temos a Chevron, temos todas as grandes companhias [de petróleo] no país, e a Venezuela agora está ganhando mais dinheiro do que ganhou nos últimos 25 anos", acrescentou Trump.

A saída de Maduro provocou uma enxurrada de mudanças políticas e econômicas na Venezuela, graças, em boa parte, à suspensão das sanções ao seu petróleo por parte do Departamento do Tesouro americano.

A liberalização econômica na Venezuela deve se seguir, segundo os planos de Washington, de uma transição política que resulte em eleições livres e transparentes.

Caracas se mostra ambivalente sobre os próximos passos políticos do regime chavista, no poder há 25 anos.

A anistia devia ser uma passagem significativa nesta transição vigiada por Washington, mas foi afetada pela lentidão em soltar os presos e pela quantidade real de libertados.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos advertiu, na semana passada, que o número de pessoas em liberdade plena chega a 186, enquanto outras 554 deixaram a prisão, mas sob medidas cautelares.