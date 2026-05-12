Prefeita de cidade californiana confessa ser agente da China e renuncia - (crédito: Frazer Harrison/Getty Images/AFP... Leia mais em https://www.cartacapital.com.br/mundo/prefeita-de-pequena-cidade-dos-eua-renuncia-apos-acusacao-de-ser-agente-da-china/. O conteúdo de CartaCapital está protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Essa defesa é necessária para manter o jornalismo corajoso e transparente de CartaCapital vivo e acessível a todos)

Eileen Wang, prefeita da cidade de Arcadia, situada no condado de Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, renunciou ao cargo nessa segunda-feira (11/5), depois de admitir ser uma agente da China.

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Segundon informações da BBC, a prefeita de 58 anos concordou em se declarar culpada diante da corte dos EUA. Ela havia sido acusada de disseminar propaganda em nome do governo chinês. É, também, ré sob a acusação de exercer a função de agente estrangeira da China. Por isso, pode enfrentar sentença de até 10 anos de prisão.

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A renúncia ao cargo foi acompanhada pela saída do Conselho Municipal de Arcadia. As decisões foram sacramentadas após o caso se tornar público. Wang havia assumido as funções em fevereiro, em meio a sistema de rodízio. Ela admitiu ter feito propaganda favoráveis ao país asiático "sob controle" de autoridades do governo do país natal entre o fim de 2020 e 2022.

Eileen fechou um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA em que se declarou culpada de atuar como agente de um governo estrangeiro.

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Em comunicado, os advogados da ex-prefeita afirmaram, em nome dela, que "pede desculpas e lamenta os erros cometidos em sua vida pessoal". Já o Primeiro Procurador Federal Assistente, Bill Essayli, afirmou que "o acordo firmado por este pleito é o sucesso mais recente no nosso objetivo de defender os EUA das tentativas chineses de corromper nossas instituições".

Wang compareceu diante de um juíz federal, momento em que foi informada da data da audiência em que se declarará culpada de maneira formal. A data em questão, no entanto, não foi informada.



