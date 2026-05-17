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ACIDENTE

Dois caças colidem e explodem durante exibição aérea nos EUA; veja o vídeo

A queda gerou uma enorme explosão e muita fumaça preta, mas os pilotos conseguiram acionar os paraquedas a tempo

Dois caças colidem no ar e explodem no solo nos EUA - (crédito: Reprodução / redes sociais)
Dois caças colidem no ar e explodem no solo nos EUA - (crédito: Reprodução / redes sociais)

Dois caças militares EA-18 colidiram e caíram durante uma apresentação pública em uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, em Idaho. Segundo o jornal The New York Times, todos os tripulantes envolvidos no acidente conseguiram acionar os paraquedas e estão bem.

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A queda gerou uma enorme explosão e muita fumaça preta. Vídeos publicados por espectadores do evento nas redes sociais mostram as aeronaves colidindo no ar e caindo após uma série de piruetas no ar. Nos vídeos também é possível perceber quatro paraquedas acionados.

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Não há informações sobre feridos ou danos materiais, mas a emissora local Idaho News confirmou que a área não é habitada. Uma investigação já foi iniciada para averiguar as causas do acidente.

O show Gunfighter Skies Air reúne milhares de pessoas todos os anos e traz demonstrações de voo e saltos de paraquedas. O espetáculo serve para demonstrar as novas tecnologias militares dos EUA, além de celebrar o papel da Força Aérea na cultura estadunidense.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/05/2026 18:57
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