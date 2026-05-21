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Oriente Médio

Ativista brasiliense de flotilha a Gaza condena maus-tratos

Em entrevista ao Correio, Thiago Ávila afirma que mundo ficou chocado com humilhação sofrida pelos tripulantes da nova missão e denuncia que muitos foram "estuprados" e "torturados" por militares de Israel

Imagem do vídeo publicado pelo ministro da Segurança de Israel, Itamar Ben-Gvir: ativistas foram deportados - (crédito: Itamar Ben-Gvir/X/AFP)
Imagem do vídeo publicado pelo ministro da Segurança de Israel, Itamar Ben-Gvir: ativistas foram deportados - (crédito: Itamar Ben-Gvir/X/AFP)
Tripulante da penúltima flotilha humanitária para a Faixa de Gaza, o ativista brasiliense Thiago Ávila, preso por Israel e deportado para o Brasil em 10 de maio passado, estuda na Turquia os próximos passos da Sumud Global Flotilla. Nesta quinta-feira, Ávila recebeu, na Turquia, o primeiro grupo da mais recente missão a Gaza, depois de serem expulsos pelo governo do Estado judeu. Em entrevista ao Correio, Ávila condenou o comportamento de Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança israelense, e denunciou: "O cenário aqui é muito crítico, várias pessoas foram estupradas e torturadas". Em vídeo publicado pelo próprio Ben-Gvir, o ministro de Benjamin Netanyahu debocha dos ativistas, que têm as mãos atadas às costas e aparecem ajoelhados, com a testa apoiada no chão. 
"O mundo ficou em choque quando viu o tratamento do regime sionista de Israel aos particpantes não violentos da missão humanitária de solidariedade da flotilha para romper o cerco a Gaza. Infelizmente, esse tratamento é recorrente e mostra, no vídeo, uma pequena fração do que a gente passa quando não está diante das câmeras em nossas missões e uma pequena fração do que os palestinos passam todos os dias nas prisões e masmorras de Israel", afirmou Ávila. Segundo ele, a violência exaltada por Ben-Gvir foi condenada pela comunidade internacional. "Até países aliados de Israel manifestaram repúdio. Itamar Ben-Gvir é um criminoso de guerra. Ele sempre tenta causar o maior dano possível às pessoas", acrescentou o brasiliense. 
O premiê Benjamin Netanyahu chegou a dizer que os maus-tratos dispensados aos ativistas da flotilha não são compatíveis com os valores de Israel. "Mas ele estava lá, apoiando a aprovação do enforcamento dos palestinos, uma nova lei de pena de  morte. Também incentiva a colonização da Cisjordânia ocupada, a destruição de Gaza e o genocídio", disse Thiago Ávila. "Nós nunca aceitaremos os ataques às nossas missões humanitárias, que são totalmente legais perante o direito internacional. São protegidos pela lei dos mares, pelas decisões liminares da Corte Internacional de Justiça."

 

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 21/05/2026 20:24 / atualizado em 21/05/2026 21:52
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