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Gama recebe carreta com exames gratuitos para mulheres

Unidade móvel integra o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde e vai oferecer mamografias, consultas e biópsias para diagnóstico precoce de câncer de mama e colo do útero

Os atendimentos serão feitos em pacientes previamente agendadas e encaminhadas pela rede pública do município. - (crédito: Rafael Nascimento)
Os atendimentos serão feitos em pacientes previamente agendadas e encaminhadas pela rede pública do município. - (crédito: Rafael Nascimento)

Moradoras do Distrito Federal terão acesso a exames e consultas especializadas voltadas à saúde da mulher a partir desta sexta-feira (22/5), no Gama. O Ministério da Saúde, através do programa Agora Tem Especialistas, lança uma carreta equipada para atendimento de pacientes do SUS com foco no diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero — dois dos tipos de câncer que mais atingem mulheres no país.

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A unidade ficará estacionada no Hospital Regional do Gama e vai realizar consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias. Os atendimentos serão feitos em pacientes previamente agendadas e encaminhadas pela rede pública da região administrativa.

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A proposta é ampliar o acesso a exames especializados e reduzir a fila de espera, principalmente para mulheres que enfrentam dificuldade para conseguir atendimento rápido na rede pública. A carreta conta com equipamentos próprios e equipe multiprofissional para realização dos procedimentos no local.

O câncer de mama é o tipo mais frequente entre mulheres no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. Já o câncer do colo do útero está entre os que mais podem ser evitados quando identificados precocemente, por meio de exames preventivos e acompanhamento médico regular.

Serviço

Lançamento da carreta da saúde da mulher no Gama
Sexta-feira, 22 de maio - 10h
Hospital Regional do Gama — Setor Central Área Especial 01, Gama/DF

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 21/05/2026 18:49
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