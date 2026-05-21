Gama recebe carreta com exames gratuitos para mulheres

Moradoras do Distrito Federal terão acesso a exames e consultas especializadas voltadas à saúde da mulher a partir desta sexta-feira (22/5), no Gama. O Ministério da Saúde, através do programa Agora Tem Especialistas, lança uma carreta equipada para atendimento de pacientes do SUS com foco no diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero — dois dos tipos de câncer que mais atingem mulheres no país.
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A unidade ficará estacionada no Hospital Regional do Gama e vai realizar consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias. Os atendimentos serão feitos em pacientes previamente agendadas e encaminhadas pela rede pública da região administrativa.
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A proposta é ampliar o acesso a exames especializados e reduzir a fila de espera, principalmente para mulheres que enfrentam dificuldade para conseguir atendimento rápido na rede pública. A carreta conta com equipamentos próprios e equipe multiprofissional para realização dos procedimentos no local.
O câncer de mama é o tipo mais frequente entre mulheres no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. Já o câncer do colo do útero está entre os que mais podem ser evitados quando identificados precocemente, por meio de exames preventivos e acompanhamento médico regular.
Serviço
Lançamento da carreta da saúde da mulher no Gama
Sexta-feira, 22 de maio - 10h
Hospital Regional do Gama — Setor Central Área Especial 01, Gama/DF
Saiba Mais
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