Polícia analisa acusação de agressão sexual contra o ex-príncipe Andrew

Andrew Mountbatten-Windsor sempre negou qualquer irregularidade cometida em relação ao caso Epstein - (crédito: BBC Geral)

A polícia britânica informou nesta sexta-feira (22) que está analisando uma acusação de agressão sexual contra o ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, e pediu que qualquer pessoa com informações a respeito colabore com as forças de segurança.

O ex-príncipe foi detido e colocado sob custódia durante várias horas em fevereiro, após novas revelações sobre seus vínculos com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019.

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A polícia informou que está analisando relatos segundo os quais "uma mulher teria sido levada a um endereço em Windsor em 2010 com fins sexuais".

As autoridades policiais entraram em "contato" com a advogada da suposta vítima para informar que, "caso ela deseje denunciar o ocorrido à polícia, a denúncia será levada a sério e tratada com cuidado, sensibilidade e respeito à sua privacidade e ao seu direito ao anonimato".

O irmão do rei também está sendo investigado por "omissão no exercício de uma função pública", suspeito de ter repassado documentos econômicos confidenciais a Jeffrey Epstein quando atuou como representante comercial do Reino Unido entre 2001 e 2011.

As investigações não resultaram, até o momento, em uma acusação formal contra o ex-príncipe.

A investigação contra Andrew Mountbatten-Windsor, iniciada após a divulgação, há vários meses, de documentos pelas autoridades americanas relacionados a Jeffrey Epstein, "continua", informou a polícia de Thames Valley em um comunicado.

A polícia pediu "paciência" à opinião pública e incentivou qualquer pessoa com informações sobre o ex-príncipe a apresentá-las às autoridades.

O delito de "omissão no exercício de uma função pública" pode acontecer de "diferentes formas, o que torna a investigação complexa", acrescentou a polícia.

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Andrew Mountbatten-Windsor sempre negou qualquer irregularidade cometida em relação ao caso Epstein.

O ex-príncipe foi acusado de agressões sexuais pela americana Virginia Giuffre quando ela tinha 17 anos.

Giuffre cometeu suicídio em abril de 2025, aos 41 anos.

Afastado da família real e destituído de seus títulos, o ex-príncipe Andrew foi obrigado a se mudar para Norfolk (leste da Inglaterra), longe de sua residência na propriedade real de Windsor.