Polícia analisa acusação de agressão sexual contra o ex-príncipe Andrew

A polícia britânica informou nesta sexta-feira (22) que está analisando uma acusação de agressão sexual contra o ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, e pediu que qualquer pessoa com informações a respeito colabore com as forças de segurança.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
- Leia também: Receita abre consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda; veja esta e outras datas importantes do IR
O ex-príncipe foi detido e colocado sob custódia durante várias horas em fevereiro, após novas revelações sobre seus vínculos com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A polícia informou que está analisando relatos segundo os quais "uma mulher teria sido levada a um endereço em Windsor em 2010 com fins sexuais".
As autoridades policiais entraram em "contato" com a advogada da suposta vítima para informar que, "caso ela deseje denunciar o ocorrido à polícia, a denúncia será levada a sério e tratada com cuidado, sensibilidade e respeito à sua privacidade e ao seu direito ao anonimato".
O irmão do rei também está sendo investigado por "omissão no exercício de uma função pública", suspeito de ter repassado documentos econômicos confidenciais a Jeffrey Epstein quando atuou como representante comercial do Reino Unido entre 2001 e 2011.
As investigações não resultaram, até o momento, em uma acusação formal contra o ex-príncipe.
A investigação contra Andrew Mountbatten-Windsor, iniciada após a divulgação, há vários meses, de documentos pelas autoridades americanas relacionados a Jeffrey Epstein, "continua", informou a polícia de Thames Valley em um comunicado.
A polícia pediu "paciência" à opinião pública e incentivou qualquer pessoa com informações sobre o ex-príncipe a apresentá-las às autoridades.
O delito de "omissão no exercício de uma função pública" pode acontecer de "diferentes formas, o que torna a investigação complexa", acrescentou a polícia.
- Leia também: Trump testa tolerância de Pequim com aceno a Taiwan
Andrew Mountbatten-Windsor sempre negou qualquer irregularidade cometida em relação ao caso Epstein.
O ex-príncipe foi acusado de agressões sexuais pela americana Virginia Giuffre quando ela tinha 17 anos.
Giuffre cometeu suicídio em abril de 2025, aos 41 anos.
Afastado da família real e destituído de seus títulos, o ex-príncipe Andrew foi obrigado a se mudar para Norfolk (leste da Inglaterra), longe de sua residência na propriedade real de Windsor.
Saiba Mais
- Mundo Situação humanitária em Gaza continua catastrófica, alertam ONGs
- Mundo Ativista brasiliense de flotilha a Gaza condena maus-tratos
- Mundo Quem é a ex-namorada de Epstein apontada como cúmplice, mas que alega ser vítima e tem imunidade
- Mundo Por que a Rússia faz o maior exercício militar com arsenal nuclear das últimas décadas
- Mundo As praias paradisíacas 'para turistas' onde o acesso de moradores é restrito
- Mundo Foco dos Estados Unidos é mudar o regime de Cuba, admite Rubio