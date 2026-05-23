Irã acusa EUA de sabotarem negociações de paz

'Tempo está se esgotando': a nova ameaça de Trump ao Irã em meio às negociações paralisadas - (crédito: BBC Geral)

O Irã acusou, neste sábado (23/5), os Estados Unidos de sabotarem as negociações para o fim da guerra com "exigências excessivas", em meio a especulações sobre uma retomada das hostilidades. Uma mudança na agenda do presidente americano, Donald Trump, que anunciou que não compareceria ao casamento do filho devido a "assuntos de Estado", alimentou ainda mais esses temores.

Em conversa com o secretário-geral da ONU, António Guterres, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, reclamou das "posições contraditórias e repetidas exigências excessivas" de Washington, segundo as agências de notícias Tasnim e Fars.

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Esses fatores "perturbam o processo de negociação conduzido sob mediação do Paquistão", afirmou o ministro iraniano.

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"Apesar de sua profunda desconfiança em relação aos Estados Unidos, a República Islâmica do Irã tem participado do processo diplomático com uma abordagem responsável e a máxima seriedade, buscando alcançar um resultado razoável e equitativo", acrescentou.

O chefe do Exército paquistanês, marechal Asim Munir, chegou a Teerã na sexta-feira como parte dos esforços de mediação de seu país entre as partes.

Segundo a agência de notícias iraniana Irna, o oficial militar, que tem desempenhado um papel proeminente nos esforços de reaproximação, conversou com Araghchi até altas horas da madrugada de sexta para sábado sobre os "mais recentes esforços e iniciativas diplomáticas destinadas a evitar uma escalada ainda maior".

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, já havia alertado que as divergências com Washington permanecem "profundas".

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Questões relativas ao fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, a situação no Estreito de Ormuz e o bloqueio americano aos portos iranianos permanecem, segundo ele, "sem solução", assim como a questão nuclear.

O Catar, que foi severamente afetado pela guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro, e outros países da região intensificam simultaneamente os esforços de mediação alternativa. Teerã confirmou a visita de uma delegação da monarquia na sexta-feira.

Em contrapartida, veículos de imprensa americanos noticiaram que Washington está considerando novos ataques contra Teerã. Segundo a CBS News, militares dos EUA estão se preparando para possíveis bombardeios durante o fim de semana ou na segunda-feira, que é feriado nos Estados Unidos.

Na sexta-feira, Trump reuniu seus assessores para discutir a guerra, acrescentou o site Axios. O magnata republicano chegou a anunciar que não poderia comparecer ao casamento de seu filho Don Jr. e que teria que permanecer em Washington em vez de ir a um de seus campos de golfe, por "razões relacionadas a assuntos de Estado".

No entanto, ele declarou em um discurso perto de Nova York que os líderes iranianos "estão desesperados para chegar a um acordo".

Desde o cessar-fogo de 8 de abril, após mais de um mês de conflito, apenas uma rodada de negociações ocorreu em Islamabad, em 11 de abril, entre representantes dos EUA e do Irã, sem sucesso.