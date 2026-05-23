Trump diz que rascunho de acordo com Irã inclui reabertura de Ormuz

O presidente Donald Trump informou neste sábado que os Estados Unidos e o Irã haviam "negociado" em grande medida um acordo, mas que ele ainda estaria sujeito à aprovação final de ambos os países e de outros da região.
O rascunho do acordo inclui a reabertura do Estreito de Ormuz, publicou Trump na plataforma Truth Social, após conversar por telefone com líderes dos países do Golfo.
O presidente americano também informou que conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após falar com os líderes do Golfo. "Tive uma conversa telefônica com Netanyahu que também foi muito boa", acrescentou Trump em sua plataforma.
