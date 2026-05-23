Trump diz que rascunho de acordo com Irã inclui reabertura de Ormuz

Publicação na plataforma 'Truth Social' foi feita após conversa por telefone com líderes dos países do Golfo

Donald Trump - (crédito: AFP)
Donald Trump - (crédito: AFP)

O presidente Donald Trump informou neste sábado que os Estados Unidos e o Irã haviam "negociado" em grande medida um acordo, mas que ele ainda estaria sujeito à aprovação final de ambos os países e de outros da região.

O rascunho do acordo inclui a reabertura do Estreito de Ormuz, publicou Trump na plataforma Truth Social, após conversar por telefone com líderes dos países do Golfo.

O presidente americano também informou que conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após falar com os líderes do Golfo. "Tive uma conversa telefônica com Netanyahu que também foi muito boa", acrescentou Trump em sua plataforma.

Por AFP
postado em 23/05/2026 21:55 / atualizado em 23/05/2026 22:18
